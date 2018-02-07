Qualcomm ve Samsung stratejik ilişkilerini genişlettiklerini açıkladı

Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) iştiraki Qualcomm Technologies Inc. ile Samsung Electronics Co. Ltd.’nin çeşitli mobil cihaz teknolojileri alanlarında bir yıldan uzun sürecek bir stratejik ilişki anlaşmasına imza attıklarını duyurdu.

Her iki şirket, mobil cihazlarda öncü teknolojiyi ileriye taşımak için birlikte çalışmayı planlıyor. Bu anlaşmayla şirketler, 5G’ye geçiş üzerinden uzun zamandır var olan teknoloji ve iş ortaklığı ilişkisini bu yıl ve önümüzdeki yıllar için genişletiyor.

Qualcomm Incorporated Başkanı Cristiano Amon konuyla ilgili “Bu anlaşma, pek çok farklı segmentteki mobil teknolojiler çerçevesinde Samsung ile uzun zamanlı stratejik ilişkimizin öneminin birçok alanda altını çizmektedir. Qualcomm dünyanın 5G öncülüğünü yapmaya devam ettikçe şirketler arasındaki fırsatlar da büyüyor. Bu anlaşma iki şirketinde devamlı başarı yolunda ilerlemesini sağlıyor” dedi.

Mobil AR-GE Başkanı ve Kıdemli Başkan Yardımcısı TM Roh anlaşmayla ilgili “Qualcomm ile stratejik ilişkimize önem veriyoruz ve önümüzdeki yıllarda birlikte çalışarak öncü teknolojiler oluşturmak için can atıyoruz” dedi.