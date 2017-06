PlayStation 4 Satış Adedi 60 Milyonu Geçti

Konsol savaşları derinleşiyor! Microsoft’un dün yeni oyun konsolu Xbox One X’i tanıtmasından sonra, bugün Sony’den bir satış rakamı açıklaması geldi. Sony’nin bugün geçtiği açıklamada, PlayStation 4 (PS4) bilgisayar eğlence sistemi ve yazılım ürünlerinin satışında yeni bir dönüm noktasına ulaştıklarını duyurdu. Sony’nin açıklamasına göre 11 Haziran 2017 itibarıyla PS4 tüketici satışları, dünya genelinde 60,4 milyon adedi aştı.

PS4 yazılım satışları da Horizon: Zero Dawn gibi büyük beğeni toplayan oyunların önderliğinde güçlü bir noktaya ulaştı. 11 Haziran 2017 itibarıyla dünya genelinde mağazalarda ve PlayStation Store’dan dijital indirme yoluyla 487,8 milyondan fazla ürün satıldı.

PS4’ün bu güçlü ivmesi sayesinde PlayStation ekosistemi genelindeki kullanıcı etkileşiminde de önemli bir artış yaşandı. PlayStation ekosistemindeki aylık aktif kullanıcı sayısı Mart 2017 sonu itibarıyla dünya genelinde 70 milyonu aştı. PlayStation Plus abonelerinin sayısı Mart 2017 sonu itibarıyla dünya genelinde 26,4 milyona ulaştı.

Dünya genelindeki aktif PS4 kullanıcılarının platformda harcadığı haftalık saat sayısı Mart 2017 sonu itibariyle toplamda 600 milyonu aştı.

PS4 platformu en parlak zamanlarını yaşıyor. Sony’nin açıklamasına göre bu yıl, PS4 sisteminin gücünden sonuna kadar yararlanan özel oyunlar ve iş ortağı oyunlarından oluşan muhteşem bir oyun yelpazesi lanse edilecek. Hem PlayStation VR içerik portföyünü genişleterek hem de çığır açan yazılım yelpazesinin yanında Sony, ağ hizmetlerini de zenginleştirerek genel PS4 ekosistemini genişletmeye devam edecek.

Yazılımlara bakacak olursak PS4’ün portföyü GUNDAM VERSUS (BANDAI NAMCO Entertainment Inc.), DRAGON QUEST XI (SQUARE ENIX CO., LTD.), Gran Turismo Sport ve Everybody’s Golf (SIE WWS) gibi sabırsızlıkla beklenen oyunlarla genişlemeye devam edecek. Bağımsız geliştirme topluluğu da ABZÛ (505 Games) ve Firewatch (Panic Inc.) gibi yenilikçi oyunlarla PS4 için yeni ürünler sunmaya devam edecek.

SIE, sadece PlayStation’da mümkün olan eğlence deneyimleri sunmak amacıyla PS4 dünyasını genişletmeye devam edecek. PS4 sistemi bugün dünya genelinde 123 ülke ve bölgede satılıyor.