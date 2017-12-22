Plantronics’ten Sporu Sevdiren Yeni BackBeat FIT Kulaklıklar

Spor yaparken müziksiz kalamayanlar için en büyük ihtiyaçlardan biri, onlara engel olmayacak kulaklıklar. Özellikle hareketli yaşam tarzına sahip olanlar için geliştirdiği kulaklık modelleriyle tanıdığımız Plantronics, yeni spor kulaklıklarını piyasaya sürüyor.

Kulak içi ve kafa üstü formda tasarlanan yeni BackBeat FIT modelleriyle, kablo karmaşası da ortadan kalkıyor. Ter ve suya karşı dayanıklı kulaklıklar, hızlı şarj özelliği ve üstün ses teknolojisiyle performansı maksimuma çıkarıyor.

Plantronics’in yeni sporcu kulaklık modelleri, kulaklarınızın pasını silmeye hazırlanıyor. Antrenmanı ne olursa olsun müzikle motive olanların tercih edeceği BackBeat FIT’in yeni kulaklık modelleri BackBeat FIT 305, BackBeat FIT 500 ve BackBeat FIT 505, müziği hareketinizin her anında kulağınıza taşıyor.

Özel örgü tasarımıyla dikkat çeken BackBeat FIT 305, her türlü antrenman için sağlam bir duruş kazanıyor. 15 gram ağırlığı ile gün boyu rahat bir şekilde müzik keyfinizi yaşayabileceğiniz kulaklık 10 metreye kadar bluetooth çekim alanı sunuyor. Tek şarjda 6 saatlik kullanım imkanı bulunan yeni model, 15 dakikalık kısa şarj süresiyle ise 1 saate kadar dinleme imkanına sahip.

Kafa üstü tercih edenlere BackBeat FIT 500 ve BackBeat FIT 505 Konforlu kullanımı kafa üstü kulaklıkta tercih edenlere BackBeat FIT 500 ve BackBeat FIT 505 ile seslenen Plantronics’in yeni kulaklıkları tek şarjda 18 saatlik kablosuz kullanılabiliyor. Harici kablosu sayesinde kesintisiz müzik dinleyebildiğiniz kulaklık, şarjı bittiğinde bile sizi müziksiz bırakmıyor.

10 metre çekim alanına sahip bluetoothlu kulaklıklar 2 farklı cihaza bağlanırken 8 farklı cihazla eşleşebiliyor. 6 aya kadar ‘deep sleep’ modu bulunan kulaklıklar pil ömrünü de koruyor. 40 mm sürücülere sahip kulaklıklar üzerinde bulunan mikrofon sayesinde çağrılara yanıt verebilirken, Siri, Google Now ve Cortana gibi kişisel asistanlara da erişim sağlanabiliyor. BackBeat

FIT 500 ve BackBeat FIT 505 hafızalı köpük detayıyla da dış sesleri izole ediyor. Her türlü spor aktivitesi için uyumlu kulaklıklar özellikle asgari düzeyde nem ve terlemeye karşı dayanıklı. P2i kaplama ile terlemeye karşı dayanıklı kulaklıklar, sporcular için özel olarak tasarlandı.

Siyah/gri, lacivert/mavi, mercan rengi/açık gri, lime yeşili/açık gri gibi renk seçenekleri bulunan BackBeat FIT 305, IPx5 dereceli. IPX5 ile en az 3 dakika boyunca düşük basınçlı su jeti spreyine karşı koruma sağlanıyor.

Sporcu kulaklıklarına yeni modeller ekleyen Plantronics’in kafa üstü kulaklık modelleri BackBeat FIT 500 ve BackBeat FIT 505’te P2i kaplama ile üretilerek tere karşı dayanıklılık kazanıyor. İki farklı renge sahip kafa üstü kulaklıklar teal mavisi ve siyah renklerde karşımıza çıkıyor.