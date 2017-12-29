Philips’in Yeni 4K OLED TV’si Salonları Fethetmeye Hazır

2016 yılında, dünyanın en önemli tüketici elektroniği fuarlarından biri olan IFA’da duyurduğu OLED modeli 55PHS901F ile büyük bir başarıya imza atan Philips, daha da mükemmel bir hale getirdiği yeni OLED modeli 55POS9002 ile tekrar karşımızda.

Tasarım

TV’yi kutusundan çıkarırken ilk hissettiğiniz şey hafifliği, diğer OLED TV modelleri ile karşılaştırıldığında çok daha hafif ve ince olduğunu anında hissedebiliyorsunuz. Beraberinde gelen gümüş rengi ayakları kullanarak televizyonu hızlı ve kolay bir şekilde kurabiliyorsunuz.

Televizyon metalik görünümü verilmiş yüzeyiyle oldukça şık duruyor ve bulunduğu yere mükemmel bir hava katıyor. Kurulum tamamlandıktan sonra baktığınızda, televizyonu çalıştırmadan dahi bunu çok rahat görebiliyorsunuz. Ambilight teknolojisi de işin içine girdiğinde görünüm çok daha güzel bir hal alıyor.

Bilmeyenler için hatırlatalım, Ambilight teknolojisi televizyonun kenarlarından arka duvara ışık yayan bir teknoloji. Aksiyonu ekranın dışına çıkararak televizyonun bulunduğu odaya çok farklı bir hava kazandırıyor. Akıllı LED aydınlatma sayesinde ışıklar, ekrandaki içerikle gerçek zamanlı olarak eşleşiyor. Kısacası televizyonun ekranını dışarı taşıyor.

Dilerseniz belirleyebileceğiniz tek renkle de kullanabiliyorsunuz. Diğer taraftan televizyona kablosuz olarak bağlanan Philips hue ampulleri kullanarak televizyon seyretmeyi çok daha farklı bir deneyim haline de getirmek mümkün.

Bağlantı seçenekleri

55POS9002 üzerinde tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek yeterli sayıda bağlantı seçeneği olduğundan emin olabilirsiniz. 4K ve HDR akışlarını rahatlıkla karşılayabilen 4 adet HDMI girişi, film ve müzik oynatma, harici diske görüntü kaydı gibi işlemleri gerçekleştirebilmek için iki adet USB bağlantı noktası, Philips’in online hizmetlerine bağlanabilmeyi sağlayan ve aynı zamanda DLNA desteğine sahip olan kablosuz ve kablolu ağ seçenekleri bulunuyor. Ayrıca uydu konnektörü, CI+, IEC75 anten girişi, optik dijital ses çıkışı, ses girişleri ve kulaklık çıkışı da var.

Gücünü Android’den alan Akıllı TV özellikleri

Google’ın Android TV platformunu kullanan 55POS9002, Google Play ve Philips App Gallery üzerinden birçok uygulamaya, oyuna ve içeriğe rahatça erişebilmenizi sağlıyor. Diğer Android TV’lerle karşılaştırıldığında 55POS9002, çok daha stabil ve hızlı çalışıyor. 16 GB genişletilebilir belleği yüklenilen uygulama sayısında sıkıntı yaşanmaması ve içerik kaydetmek için de bolca alan kalması anlamına geliyor.

Netflix uygulaması ile (aboneliğiniz varsa) 4K içeriklerin keyfini çıkarabiliyorsunuz. Kumandanın arkasında bulunan QWERTY klavye sayesinde televizyonun arayüzünün kullanımı çok rahat ve basit. Web adresi, e-posta adresi gibi bilgileri kolaylıkla girebilmenizi sağlıyor. Ekran klavyeleri ile karşılaştırıldığında çok büyük bir avantaj sağlıyor.

Görüntü kalitesi

Philips 55POS9002, 4K OLED paneliyle mükemmel bir görüntü kalitesi sunuyor. Geleneksel LED teknolojisinin aksine OLED teknolojisinde arka ışığa gerek duyulmaz. Her bir piksel kendi rengini ve ışığını oluşturur. Kapalıyken tamamen siyah olurlar. Bu sayede gelişmiş renkler ve çarpıcı kontrast elde edilerek en saf, en gerçekçi görüntülerin elde edilmesini sağlar. Şu ana kadarki en gelişmiş en yeni OLED panele sahip olan televizyon, çok daha parlak ve daha kusursuz görüntü kalitesi sunuyor.

Yeni P5 Perfect görüntü kalitesi motoru, görüntü kalitesini daha da yukarı taşıyor. Adını işlemcinin hedeflediği 5 önemli görüntü elemanından (kontrast, renk, hareket, keskinlik ve kaynak tanımlama) alan P5, görüntülenen her şeyi en son teknolojiye sahip algoritmalar ile dijital olarak optimize ediyor. Önceki sürümlerine göre yüzde 25 daha güçlü işlem gücüne sahip olan P5, en derin siyahların, en parlak beyazların, en canlı renklerin ve doğal cilt tonlarının keyfine varılmasını sağlıyor.

Spor karşılaşması, film, konser, belgesel ne seyrediyor olursanız olun ayrıntılar ve derinlikle bezenmiş son derece akıcı ve net bir görüntü elde ediyorsunuz. Yeni P5 görüntü kalitesi motorunun bir diğer avantajı ise elektriğin daha verimli bir şekilde kullanılabilmesini sağlaması. 55POS9002, ayrıca HDR içerik desteğine de sahip. Televizyon, şu an sektör standardı olan HDR10 platformunu ve yayıncılıkta önümüzdeki aylarda daha da popüler bir hale gelmesi beklenen HLG (Hybrid Log Gamma) sistemini destekliyor. Dolby Vision ve HDR10+ teknolojileri desteklenmiyor.

Film, Canlı, Standart, Oyun gibi önceden ayarlı tarzları seçebilir ya da kendi isteğinize göre ayarlar belirleyerek zevkinize en uygun ayarı belirleyebiliyorsunuz. Philips 55POS9002, yaptığımız denemelerde görüntü kalitesi açısından mükemmele yakın denebilecek sonuçlar verdi. Parlaklığı en üst düzeye getirdiğimiz durumlarda dahi görüntü kalitesinde çok fazla bozulma olmadı.

Özellikle siyah rengin ağır olduğu gece sahnelerinde diğer televizyonlarda yaşanan sorunları yaşamadık. Tüm detayları düzgün bir şekilde görebildik. Bazı televizyonlarda film sahnelerindeki eşit olmayan ışıklardan kaynaklanan sorunlarla hiç karşılaşmadık. Televizyon hareketli sahnelerde de çok iyi performans gösterdi. Hareketli sahnelerde titreme ve bulanıklıkla hiç karşılaşmadık.

Kısacası oldukça doğal, parlak ve net bir görüntü kalitesi sunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ultra Resolution Upscaling özelliği sayesinde daha düşük kalitedeki görüntüler 4K çözünürlüğüne yükseltiliyor. Philips bu konuda oldukça iyi bir iş çıkarmış, daha kaliteli hale getirilen görüntüler artık daha yumuşak ve doğal. Philips, televizyonlarında oyun oynamak isteyenleri de unutmamış. Oyun moduna aldığımızda ortalama 35 ms’lik bir gecikme ölçümledik.

Ses kalitesi

Philips, bu modelde Triple Ring ses teknolojisini kullanmış. Televizyon olabildiğine ince olmasına rağmen bu teknoloji sayesinde çok iyi denebilecek etkileyici bir ses kalitesi sunuyor. DTS HD Premium Sound ise seste dalgalanama, kesilme veya bozulma olmadan seslerin çok net bir şekilde duyulabilmesini sağlıyor.

Sonuç olarak Philips 55POS9002, sağladığı Ambilight teknolojisi, Android işletim sistemi, yüksek görüntü kalitesi sağlayan P5 görüntü kalitesi motoru ve ses kalitesi ile diğer televizyonlardan farklı bir konuma yerleşiyor. Görüntü kalitesinde doğallığa önem veriyorsanız ve OLED teknolojisinin avantajlarından yararlanmak istiyorsanız 55POS9002 sizin için doğru bir seçim olacaktır.