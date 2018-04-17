Philips TV 2018 koleksiyonunu tanıttı

Philips TV 2018 koleksiyonu huzurlarınızda! Philips TV, Must Nişantaşı’nda gerçekleştirdiği özel bir etkinlikle yeni Ambilight televizyon modellerini görücüye çıkardı.

Philips TV, Must Nişantaşı’nda gözler önüne serdiği yeni Ambilight serisi ile tüm tüketicileri, cesur ve güzel bir seyre davet ediyor. Eşsiz bir renk odağıyla görkemli Ambilight deneyimi sunan Philips TV, 2018 koleksiyonundan OLED 873, 7503 ve 8503 serileriyle büyüledi. Her zaman tüketicilerine en mükemmel izleme keyfini sunmak için çalışan Philips TV, ilhamını tasarım tutkusundan alıyor.

“Gösterişten uzak, modern ve şık bir bir tasarımı esas aldık”

Hem manuel ayarlanabilen, hem de ekrandaki görüntüye uyum sağlayan Ambilight özelliğiyle konuklardan büyük ilgi gören yeni koleksiyon için TP Vision Pazarlama Direktörü Can Göver; “Philips TV’nin ilhamı, tasarıma olan tutkusundan geliyor. Kaliteli malzemeler aracılığıyla dayanıklılığı temsil eden ürünlerimizde, gösterişten uzak bir tasarım ihtiyacı esas alındı. Ürünler, moda ve trendlerin üstünde olan bir tasarım ve kalite anlayışını ifade ediyor” dedi.

“2018 elegan bir tasarımın yılı”

Philips TV etkinliğinde trendsetter Alexander Kokoskeriya da 2018 trendlerine dikkat çeken bir konuşma yaptı. 2018’de parlak renklerin öne çıktığını, kırmızıların, turuncuların, sarıların evleri aydınlattığını vurgulayan Kokoskeriya, “Philips TV’nin gösterişten uzak, elegan tasarımı 2018 trendleriyle birebir örtüşüyor. Philips TV gözlere, ruha ve beyne hitap eden özellikleriyle bir televizyondan çok daha fazlasını sunuyor” dedi.

Philips TV koleksiyon tanıtımında renkli simalar

Must Nişantaşı’nda gerçekleşen etkinlikte Işın Görmüş, Zeynep Soylu, Oben Budak, Gizem Barlak gibi isimlerin yanı sıra; sosyal medya dünyasının ünlü simaları da vardı. Philips TV’nin yeni koleksiyon etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.