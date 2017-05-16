Philips TV 2017 TV Koleksiyonu Güçlü Ambilight Deneyimiyle Geliyor

Televizyon pazarında, eşsiz bir renk odağıyla en görkemli Ambilight deneyimini sunarak farklılaşan Philips, renklerin insanlar üzerindeki etkisinin birçok farklı çalışmayla kanıtlaması üzerine bir renk grafiği hazırladı ve 2017 koleksiyonunu buna göre tasarladı. Philips’in yeni televizyon modelleri, gelişmiş görüntü ve ses teknolojisinin yanı sıra, ışığı kullanma şekliyle de gözlere hitap edecek.

10 milyon farklı renk

Philips TV Baş Tasarımcısı Rod White, renklerin insanlar üzerindeki etkisi hakkında “İnsan beyni 10 milyon rengi ayırt edebiliyor. Tüm renklerin beynimiz ve dolayısıyla ruh halimiz üzerinde farklı bir etkisi var. Örneğin kırmızı enerji seviyemizi yükseltirken, mor durgunlaştırır, sarı ise canlandırır. Televizyon ekranlarında gördüğünüz tüm bu renkler Ambilight teknolojisiyle geliştirildi. Bunun da izleyiciler üzerinde çok daha heyecanlı ve sürükleyici bir deneyim olacağına yürekten inanıyoruz” dedi.

Renklerin insana etkileri

Kırmızı, en yoğun renktir. Enerji seviyesini artırır, heyecanı tetikler, duyguları harekete geçirir ve adrenalin pompalar. Mavi, kırmızının aksine kan basıncını düşürür. Kırmızı size yukarılara taşırken, mavi sakinleştirir. Doğaya, gökyüzüne ve okyanusa baktığınızda da mavinin huzurunu hissedersiniz. Mavinin, zihni dinginleştirici ve berraklaştıran bir etkisi vardır. Yeşil, “göz dostu”dur. Yorgunluğu azaltır, rahatlatır. Zihinsel dengeyi sağlayan güven verici bir renktir. Yeşil, size rahat ve yenilenmiş bir ortam ferahlığı hissi verir. “Gelişim” ve “doğa”yla ilişkilendirildiği için başlangıçları da sembolize eder. Sarı, psikolojik olarak olarak en güçlü renktir. Rahatlık, pozitiflik ve neşe artırıcı etkileri olduğu gibi; “sarılık” gibi bazı hastalıklara da olumsuz çağrışımları vardır. Gözün sarıya bakması zordur ve beynin kaygı kısmını tetikleyici özelliğe sahiptir. Turuncu, sarı ve kırmızının duygusal çağrışımlarından oluşur. Yaşam enerjisini artırır, harekete geçirir. Coşkuyu ve yaratıcılığı da artırdığı bilinir. Lüks ve asaleti de barındıran turuncu, canlılık ve dayanıklılığı simgeler.

Yeni Tasarım: Gösterişsiz Kalite

2017 serisi Philips TV koleksiyonu, yenilenmiş ve rafine bir Avrupai tasarımı gözler önüne seriyor. Baş Tasarımcı Rod White yeni dizayndaki değişiklikleri “Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik durgunluk, kuşkusuz tüketici alışkanlıklarına da yansıdı. Müşteriler artık daha temkinli ve seçici. Yalnızca evlerinde değil, hayatlarının hiçbir alanında karışıklık sevmiyorlar. Onlara hitap eden ürünler elegan, gösterişsiz, sofistike ve ustaca tasarlanmış ürünler olmalı. Bizim görevimiz de işte bu doğru tasarımları yaratmak” sözleriyle açıkladı. Üç taraflı Ambilight teknolojisiyle kusursuz bir ahenk oluşturan dar çerçeve içerisindeki incecik gövde, Philips’in kendine özgü gözleri okşayan tasarım anlayışının bir göstergesi.

Philips TV yeni seri ürünleri