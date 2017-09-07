Pawbo Takip ve Akıllı Mama Dağıtım Cihazları Hayvan Sahiplerini Sevindirecek

Teknolojinin hayatımızda dokunmadığı yer kalmadı. Evcil hayvanların ve sahiplerinin hayatlarını daha güvenli ve sağlıklı hale getiren teknolojilerden bir yenisi Berlin’de düzenlenen IFA etkinliklerinde tanıtıldı. Acer tarafından üretilen Pawbo iPuppyGo, köpek dostunuzun aktivite seviyelerini ve sağlıklarını yakından izlerken, Pawbo WagTag konumunu takip ediyor. Detaylar yazımızda!

Teknoloji dünyasında pek çok alanda ürünleriyleTümüyle Acer’ın bağlı bir ortaklığı olan Pawbo, IFA’dan üç yeni ürününü tanıttı: Evcil hayvanların aktivite seviyelerini ve sağlıklarını yakından izleyen hafif bir takip cihazı Pawbo iPuppyGo, köpekler için konumlarını takip eden ve etraflarını görüntüleyen bulut bağlantılı bir tasma Pawbo WagTag ve evcil hayvan sahiplerinin ister evde ister uzakta olsunlar evcil hayvanlarıyla etkileşimde bulunabilmelerini sağlayan Pawbo+ ile birlikte çalışan akıllı bir mama dağıtıcısı Pawbo Munch.

Pawbo iPuppyGo ile sağlık ve zindelik teknolojisi

Pawbo iPuppyGo, evcil hayvanların egzersiz seviyelerini, uyku düzenlerini, mod indekslerini ve sağlık durumlarını yakından izleyen bir aktivite takip cihazı. Bu akıllı alete Bluetooth üzerinden bağlanan bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla, evcil hayvan sahipleri yalnızca iPuppyGo ile evcil hayvanlarının temel bilgilerini ayarlayarak kaydetmeye başlayabiliyor ve en uygun sağlık ve yaşam için teşvik edebiliyor. Bu hafif cihaz beş ayrı renkte temin edilebilecek ve yalnızca 35 mm çapıyla hayvanın tasmasına tedbirli bir şekilde takılabilecek.

Dahası, iPuppyGo hem sahiplerine hem de evcil hayvanların kendilerine iPuppyGo uygulaması aracılığıyla edinilebilen Hazine Avcılığı oyunu ile eğlence ve özendiricilik de sağlıyor. Bu benzersiz özellik, evcil hayvan sahiplerinin tüylü dostlarıyla Hazine Avı haritasında gizlenen ipuçları ve açığa çıkan öğeler üzerinden yola devam etmelerini sağlarken, ödüller sunulan hazine avını teşvik ediyor.

Pawbo WagTag ile köpeğinize göz kulak olun

GPS, AGPS, Wi-Fi, ve 3G gibi karışık konumlandırma teknolojileri aracılığıyla, Pawbo WagTag evcil hayvan sahiplerine köpeklerinin nerede olduğunu tam olarak bilmelerini sağlayarak içlerinin rahat olmasını sağlıyor. Cihaz yeniden şarj edilmesi gerekene kadar tasmada günlerce dayanabilen enerji tasarruflu izleme tekniklerinden yararlanıyor. Coğrafi konum duvarı teknolojisi, sahiplerin güvenli alanlar oluşturabilmelerine ve köpekleri bir güvenli alana girdiklerinde veya alandan çıktıklarında bildirim almalarını sağlıyor. Ek olarak, WagTag köpek yürüyüşe çıkarıldığında çok uzaklaşması halinde sahibini uyaran dinamik bir sanal tasma kayışı özelliğine sahip.

Pawbo WagTag, ayrıca alışılmamış havlama tespit edildiğinde bildirim göndererek ses kaydı açan ve sahiplerin neler olup bittiğini duyabilmelerine izin veren benzersiz bir havlama tespit özelliği barındırıyor. Ek sensörler ise ani darbeleri ve ortam sıcaklığını tespit ederek sahiplerin köpeklerinin güvende olduğunu bilmelerini sağlıyor. Arkadaşlar ve aile üyeleri, hayvan sahiplerine aynı bildirimleri sahiplerin de aldığı uzaktan ‘otur’ özelliği aracılığıyla yardımcı olabiliyor

Uygulama ile uzaktan erişim mümkün

Pawbo Munch, ister uzaktan kumanda ister Pawbo interaktif evcil hayvan kamerasına bağlayarak bir akıllı telefondaki Pawbo Life uygulaması aracılığıyla çalıştırılabilen bir akıllı mama dağıtıcı sistemi. Pawbo Munch aynı zamanda atıştırma giriş değiştiricisiyle her biçimdeki ve her boyuttaki evcil hayvan mamalarıyla uyumlu. Böylece hayvan sahipleri hayvanları için doğru mama türünü ve porsiyonunu seçebiliyor.

Pawbo Munch, evcil hayvanların çeşitli miktarlarda değişen mamalarla ödüllendirildikleri akıllı bir ‘slot makinesi’ tarzı oyunla birlikte geliyor. Bu besleyici ve lezzetli ürünler, semboller rastgele eşleştikleri zaman kaydıraktan veya tepsiden verilerek hem evcil hayvanlara hem de sahiplerine eğlenceli anlar yaşatıyor.

Pawbo Munch, ayrıca akılda kalıcı müzikler çalarak bir eğlence istasyonu haline geliyor, evcil hayvanların zihinsel olarak uyarılmalarını sağlıyor, sağlıklarının korunmasına yardımcı oluyor ve hayvanların da insanlar kadar ihtiyaç duydukları kendini iyi hissetme faktörleri sunuyor.