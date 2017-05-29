Passware ile giriş-çıkışlar tamamen kontrol altında

İş yerinize her gün çok sayıda çalışan ve ziyaretçi giriş çıkış yapıyor. Peki ne kadarını takip edebiliyorsunuz? Sensormatic tarafından geliştirilen yeni bir yazılımla sadece giriş çıkışları takip etmekle kalmıyor, bordrolamaya veri sağlıyor, kişilerin ofis içindeki yol haritalarını görüyor, lokasyonlarını belirliyor, acil durumda yoklama yapabiliyor, gelen ziyaretçiden anında e-posta ile haberdar oluyor ve hatta otopark yönetimi bile yapabiliyorsunuz.

Yeni yazılım hakkında bilgi aldığımız Sensormatic Pazarlama Direktörü Pelin Yelkencioğlu “Sensormatic olarak çözüm tasarlarken önceliğimiz işletmelerin karlılığına ve verimliliğine pozitif katkıda bulunmasıdır. Passware’i de son dönemde artan güvenlik ve verimlilik ihtiyacına paralel olarak geliştirdik. Passware, elektronik güvenlik sistemleri ile entegre çalışarak giriş-çıkış güvenliğini sağlamanın yanı sıra, ek raporlamaları ile de verimliliğe katkı sağlıyor.” dedi.

Ziyaretçi bilgileriniz e-postanızda!

Günlük akış içinde iş yerinize gelen ziyaretçileriniz genellikle resepsiyondan gelen bir telefonla bildirilir. Passware ile ziyaretçiniz geldiği anda, isim bilgisi ve fotoğrafının yer aldığı bir e-posta ile anında bilgilendiriliyorsunuz. Hem size ulaşılamayan durumlarda misafirinizden anında haberdar oluyor hem de istediğiniz zaman aralığında kabul ettiğiniz ziyaretçi bilgilerinizi raporlayabiliyorsunuz. Raporda personel, departman, tarih ya da ziyaretçinin firması bazında filtreler uygulayabiliyorsunuz.

Passware raporları ile bordrolamanızı kolayca yapın

Passware’in yaptığı analiz sonucunda, sistemde tanımlanan mesai saatlerine göre, çalışanlarınızın saat kaçta, hangi kapılardan giriş-çıkış yaptığını gösteren raporu, günlük, haftalık, aylık ve yıllık filtrelere göre oluşturabiliyorsunuz. Çalışanların ofis içi ve ofis dışında kalma sürelerini görüntüleyebiliyor, yönetici, personel, departman ve kapı bazında detaylı filtre uygulanabiliyorsunuz. Bu sayede, bir yandan bordrolama işlemlerinizi kolaylaştırıyor bir yandan da işyeri verimliliğinizi artırmak için gerekli aksiyon kararları almak üzere detaylı veri elde edebiliyorsunuz.

Ziyaretçiniz, belirlediğiniz alanlarda özgürce dolaşsın

Çalışanlarınıza olduğu gibi, ziyaretçilerinize de işyeri içinde dolaşım için belirli kapılardan kullanıcı giriş-çıkış yetkileri tanımlayabiliyorsunuz. İhtiyaç halinde, geriye dönük olarak ziyaretçilerinizin hangi saatte kapıları kullandığı raporunu edinebiliyorsunuz. Bu özellik ile bir yandan ziyaretçileriniz sizin belirlediğiniz alanlarda özgürce dolaşabilirken diğer yandan güvenlik için gerekli giriş çıkış bilgilerini de raporlayabiliyorsunuz.

Acil durumlarda işletmeniz kontrolünüzde olsun

Acil bir durumda, çalışan ve ziyaretçilerinizin tahliyesini sağladınız. Ama içeride hala birisi kaldı mı, emin olamıyorsunuz. Bina tahliyesinden sonra Passware, yetkili personele içeride kalan kişilerin kimler olduğu bilgisini lokasyonu ile birlikte anında e-posta olarak bildiriyor.

Benzer şekilde acil durum sonrası binayı terk eden kişiler, toplanma alanında istenilen konuma yerleştirilebilen mobil okuyuculara kartlarını okutabiliyorlar. Bu sayede de dışarıya çıkan ve içeride kalan personel bilgisini çift taraflı kontrolle kesinleştirilmiş oluyor.

Otoparkınızı ziyaretçilerinize göre yönetin

Passware yazılımı, otopark bariyer sistemi ile entegre edilebiliyor. İş yerinizde bulunan ziyaretçi trafiği ile otopark trafik bilgilerini karşılaştıran sistem sayesinde gelen ziyaretçilerinizi uygun otopark alanlarına yönlendirebiliyorsunuz. Bu şekilde özellikle VİP ziyaretçileriniz için özel uygulamalar gerçekleştirebiliyorsunuz.