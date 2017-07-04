Panasonic dayanıklı notebook pazarında liderlik payını büyütüyor

Panasonic VDC Araştırma Merkezi’nin en son pazar analizine göre Avrupa’nın önde gelen dayanıklı mobil bilgi işlem üreticisi konumunu güçlendirdi. Toughbook serisi ile şirket, Avrupa’daki dayanıklı notebook pazarındaki liderlik payını 2016 yılındaki yüzde 67’lik hasılat payı ile büyüttü. Toughpad serisi ile Panasonic, yüzde 56’lık hasılat payı ile dayanıklı tablet sektöründeki güçlü konumunu korudu ve şirketin dayanıklı el terminali pazarındaki genişlemesi, yıllık yüzde 176’lık büyüme ile hız kazandı.

Panasonic Kurumsal Mobil Çözümler Genel Müdürü Kevin Jones, “Büyük ekranlı notebook pazarındaki gerilemeye karşın, klavyeyle veri girişi yapan birçok mobil çalışan için dayanıklı notebooklar önemini korudukça bu cihazların içinde bulunduğu pazar da güçlü kalacaktır” dedi ve ekledi: “En başarılı dayanıklı notebook modellerimizi geliştirip güncellemeye odaklanarak ve sektöre yeni ikisi bir arada ayrılabilir dayanıklı cihazları sunarak pazardaki payımızı daha da büyüttük.”

Sektörde hem yeni hem de yenilikçi

Panasonic geçtiğimiz 12 ayda, güç tüketimini düşürürken performansı artırmak için pazarın önde gelen yarı-dayanıklı Toughbook CF-54 notebook’unu yeniledi. Ayrıca mobil çalışanlara tek cihazda bir tablet ve bir dizüstü bilgisayarı sunarak hem tablet hem de notebook dünyasının en iyisi olan iki ayrılabilir cihazı piyasaya sürdü. IDC Europe analiz grubunun son araştırmalarına göre, Panasonic’in en son nesil ikisi bir arada dayanıklı ayrılabilir cihazları, 12-13.3 inç ekran boyutlarına sahip hibrit mobil cihazlarla Avrupa’nın çalışma alanındaki taleplerini yansıttı.

İkisi bir arada, tam dayanıklı

Toughbook CF-33 ikisi bir arada ayrılabilir cihaz, 12.0 inç ekranı, çalışırken değiştirilebilir çift pili, çıkarılabilir klavyesi ve yüksek konfigürasyon kapasitesiyle mobil bilişim alanında rakipsiz bir esneklik ve performans sunuyor. Cihaz için hedef endüstriler, saha servis çalışanları, kamu hizmetleri, telekomünikasyonda bakım ve servis teknisyenlerinin yanı sıra kamu kurumları, savunma, polis ekipleri ve diğer acil servisleri kapsıyor.

İkisi bir arada, yarı-dayanıklı

Panasonic’in ilk yarı dayanıklı ikisi bir arada ayrılabilir notebook’u, hafif ve dayanıklı bir iş cihazında hem tablet hem de notebook işlevselliği sunmak üzere tasarlandı. İkisi bir arada Panasonic Toughpad FZ-Q2 notebook, kolay görüntüleme için geniş bir 12,5 inç ekrana ve yeni ile eski sistemlerle birlikte kullanılabilmesi için geniş iş bağlantı noktalarına sahip. Bağımsız bir tablet veya kendi klavyesine bağlı olarak esnek tasarıma sahip bu cihaz, birçok mobil çalışan için oldukça kullanışlı. Hitap ettiği sektörler arasında üretim hattı yöneticileri, imalat sektöründeki tesisatçı ve mekanikçiler, saha servis mühendisleri ve telekomünikasyon teknisyenleri ile perakende müşteri odaklı satış personelleri bulunuyor.

Lider dayanıklı tablet üreticisi

Panasonic, dayanıklı tablet pazarında en yakın rakibinin yaklaşık 8 katı olan yüzde 56’lık satış hasılatı ile sektördeki hakimiyetini sürdürdü. Panasonic, önde gelen Windows ve Android, 7 inç ve 10 inçlik ekran tabletlerini yenilemenin yanı sıra dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinden biri ile işbirliği içinde tasarlanan dayanıklı bir mobil cihaz olan Otomotiv Mobil Test Çözümü’nü (AMTS) in-line testler için üretti.

Elde taşınabilir cihazların yükselişine odaklandı

Panasonic’in Avrupa’daki dayanıklı taşınabilir pazarına odaklanması oldukça olumlu sonuçlar yarattı. Panasonic, pazara adanmış ürün yelpazesinin neredeyse üçte biriyle sektörde yıllık yüzde 176 büyümeye imza attı. Bu anlamda açılı barkod okuyucusu ile kullanıcısını kolda meydana gelen tekrar eden kasılmalara karşı koruyan Panasonic Toughpad FZ-F1 ve FZ-N1, kullanıcı verimliliğini artırırken diğer yandan ulaşım, lojistik, perakende ve imalat gibi sektörlerde itibarını korudu.

Enterprise Mobility Başkan Yardımcısı ve VDC Araştırma Merkezi’nden David Krebs, “2016’da EMEA’daki dayanıklı notebook sektöründe yüzde 67’nin üzerindeki ve dayanıklı tablet sektöründe yüzde 56’nın üzerindeki pazar payı ile Panasonic, rakiplerinin örnek aldığı standartları sağlamaya devam ediyor” dedi ve ekledi : “Ayrıca, Panasonic dünyanın ilk ikisi bir arada tam dayanıklı notebook’unu ve geniş çaplı dayanıklı taşınabilir cihaz portföyünü sunarak dayanıklı mobil bilişim pazarının en yenilikçi ürünlerini üretiyor.”