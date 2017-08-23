Oyun Yayıncılarına 4K Web Kamerası: Brio 4K Stream Edition

İnternetten canlı yayın yapan yayıncıları sevindirecek bir haberimiz var. Webcam ürünleriyle tanınan Logitech, 4K çözünürlükte canlı yayın ve iletişim imkanı veren yeni kamerası Brio 4K Stream Edition’ı tanıttı. Kameranın öne çıkan özelliklerini bu yazımızda okuyabilirsiniz. Ürün GittiGidiyor’da satışa çıktı.

Yayın yapmak artık fenomen hale geldi. Yeni nesil gençler için Twitch ve Youtube gibi platformlar televizyonların yerini aldı. Logitech’in oldukça sevilen Brio kamerası, oyun yayınlarında kullanılmak üzere optimize edildi. Profesyonel yayın yapanların izleyicileriyle daha iyi etkileşime girebileceği bu yeni web kamerası, daha fazla kalite vadediyor.

Yayıncılar için dikkat çeken özelliklere sahip olan Logitech Brio 4K Stream Edition web kamerası, beklenenin üzerinde özellikler sunuyor.

Yeni Ultra HD 4K kamera, oyun yayınları için etkileyici canlı yayınlar oluştururken, 1080p çözünürlükte saniyede 60 kare (FPS) adeta gerçek hayattaymış gibi video kaydı yapabiliyor.

Böylece en ufak yüz mimikleri dahi net bir şekilde videolara aktarılıyor. Webcam’e sahip olanlar, XSplit Broadcaster ve XSplit Gamecaster uygulamalarını içeren 12 aylık premium XSplit lisansının da sahibi oluyor.

Logitech, oyun yayıncılığı alanında lider şirketlerden biri olan SplitmediaLabs’le birlikte çalışarak, XSplitTM Broadcaster ve XSplit Gamecaster’de bulunan 4K uyumu ve yüksek kare hızını BRIO 4K STREAM EDITION’a uyumlu hale getirdi.

Buna ek olarak, Open Broadcaster Software tarafından desteklenen Logitech BRIO STREAM’le kutuyu açar açmaz yayın yapmaya başlanabiliyor.