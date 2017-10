Oyun Konsolu Dünyasının Yeni Yıldızı Xbox One X Türkiye’de

Microsoft’un “dünyanın en güçlü oyun konsolu” iddiasıyla tanıttığı, 4K ve HDR destekli Xbox One X dünya ile aynı anda Türkiye’de oyunseverlerin beğenisine sunuluyor. Microsoft’un teknik tabloda mevcut oyun konsollarından yüzde 40 daha güçlü bir donanıma sahip olduğunu iddia ettiği Xbox One X, 4K çözünürlük ile oyunseverlere yeni bir dünyanın kapılarını açıyor.

Dünyada yaklaşık olarak 1 milyar oyuncu oyun dünyasında yazılım ve hizmetler için bir yılda 125 milyar dolar harcıyor. Microsoft, Xbox One konsoluyla pazarda güçlü bir konuma sahip. Çevirimiçi ağı Xbox Live ile ayda 53 milyon aktif kullanıcıyla buluşturan Microsoft, PC oyuncuları için en popüler işletim sistemi olan Windows 10’la oyun keyfini çok daha geniş kitlelere yaşatıyor.

Yenilenen ekosistem yapısı sayesinde Xbox’da başladığınız bir oyuna PC’de devam edip, tekrar Xbox’a geri dönebiliyorsunuz. Xbox Play Anywhere özelliği ile oyunu bir kere satın alıp hem konsolda hem de PC’de oynayabiliyorsunuz.

Daha hızlı oyun yükleme süresi

En son teknoloji ile en güçlü oyunların 4K çözünürlükte buluştuğu Xbox One X ile yazılım geliştiriciler ve oyuncular için en çok tercih edilen oyun platformu olması hedefleniyor. 7 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak olan yeni konsol gelişmiş işlemcisi ile üst düzey grafik, daha yüksek FPS, daha hızlı oyun yükleme süresi ve Dolby Atmos desteği gibi özelliklere sahip.

Xbox One X’in ilk ve tek önceliği oyun yapımcıları ve oyunculara konsol oyunlarında mümkün olan en yüksek deneyimi yaşatmak. Bu doğrultuda Xbox One X üç ana öncelik üzerinde geliştirilmiş: Güç, Uyumluluk ve Dizayn. Xbox One X, 6 Teraflops GPU’su, 12 GB RAM’i ve 326 GB/saniyelik bant genişliği ile şu ana kadar üretilmiş en güçlü oyun konsolu. Yeni konsol, 4K bir televizyona bağlandığında; 8+ milyon piksel, HDR, Dolby Atmos ses ve 4K Blu-Ray özellikleriyle fark yaratıyor. Xbox One X sadece oyun için 4K deneyimi vermekle kalmıyor, video için de tam 4K görüntü sağlıyor.

Geriye doğru yüzde 100 uyumlu

Uyumluluk Xbox One’ın çıkışından beri konsolun vazgeçilmez ögelerinden biri olmuş durumda. Bu doğrultuda bütün Xbox One oyun ve aksesuarları Xbox One X ile uyumlu olacağı müjdesini de verebiliriz. Gelişmiş grafik gücü ve daha hızlı yükleme zamanı sayesinde bütün oyunlar Xbox One X ile daha iyi görünecek, daha hızlı ve keyifli olacak.

Microsoft’un önceki konsol modellerinde olduğu gibi yüzde 100 geriye uyumlu olan Xbox One X, eski oyunlarla da beraber kullanılabiliyor. Yani halen Xbox ekosistemindeki oyunlara sahip olan oyunseverler bu oyunların tamamını Xbox One X’te de kullanabilecek.

5 milyon kişi Forza oynuyor

Xbox One X ile birlikte duyurulan ve 4K desteği sunan Forza Motorsport 7, Xbox Live üzerinde yaklaşık 5 milyon kişi tarafından oynanıyor. Forza serisi dünyanın tartışmasız en aktif otomobil yarış oyunu. Oyunun son birkaç yıldaki başarısı sayesinde Forza artık sadece bir otomobil yarış oyunu olmaktan çıktı ve otomotiv endüstrisinde aranan bir iş ortağı haline geldi. Bunun ilk örneği olarak bu Nisan ayında Porshe ile Forza’nın imzaladığı altı senelik pazarlama ve oyun geliştirme ortaklığını söyleyebiliriz.

XBox One X Teknik Özellikleri