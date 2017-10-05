ÖTV’siz alışverişi kaçırmak istemeyen tüketici son dakika deparı attı

30 Eylül’de sona eren ÖTV’siz satış uygulamasının son günleri beyaz eşya satışında büyük artışlara sahne oldu. Türkiye’nin lider e-ticaret platformu GittiGidiyor’da uygulamanın son dört gününde yapılan beyaz eşya satışları adet bazında yüzde 184’e varan oranda arttı. Tüketicinin son dakika alımları, GittiGidiyor’da gerçekleşen günlük ortalama beyaz eşya satış hacmini, 30 Eylül’de iki katına çıkardı.

Beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerinde ÖTV’siz satışlar 30 Eylül’de sona ererken, uygulamanın son günlerinde alışveriş hız kazandı. Türkiye’nin lider e-ticaret platformu GittiGidiyor’un satış verileri de son dakikacıların artan talebini ortaya koydu. Uygulamanın son dört gününe denk gelen 27-30 Eylül tarihleri arasında GittiGidiyor’da yapılan beyaz eşya satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 184’e varan oranda arttı. GittiGidiyor’da gerçekleşen ortalama beyaz eşya satış hacmi de 30 Eylül’de tam iki katına çıktı.

En çok ankastre set satıldı

Şubat’ta yürürlüğe giren ve beyaz eşyada yüzde 6.7’lik ÖTV’yi sıfırlayan uygulama bitmeden alışverişe hız veren tüketicilerin talebi son günlerde büyük ölçüde arttı. Yaklaşık 19 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunan ve ayda 60 milyon ziyaret alan lider e-ticaret platformu GittiGidiyor’dan yapılan alışverişlere göre, uygulamanın son dört gününde adet bazında satışı en çok artan ürün yüzde 184 ile ankastre set oldu. Ankastre seti yüzde 174 ile bulaşık makinesi, yüzde 123 ile buzdolabı takip etti. Aynı dönemde klima satışları adet bazında yüzde 86 artarken, çamaşır makinesi yüzde 72, ütü yüzde 49 yükseldi.

Son gün, günlük ortalama satış hacmi ikiye katlandı

ÖTV’siz beyaz eşya alışverişinin son günü olan 30 Eylül ise son dakikacıların harekete geçtiği gün oldu. GittiGidiyor’da 30 Eylül günü beyaz eşya kategorisinde yapılan adet bazındaki satışın ciddi bir yükselişe sahne olduğunu belirten GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin; “30 Eylül günü, beyaz eşya kategorisinde şubat ayından beri yaptığımız günlük ortalama satış hacmi tam iki katına çıktı. Türkiye’de ‘son dakikacı’ olarak tarif ettiğimiz tüketici davranışı çok yaygın. Biz de bunu bildiğimiz için hazırlığımızı ona göre yaptık ve satışlarda ciddi bir ivme olmasına rağmen talebe cevap verebildik” dedi.