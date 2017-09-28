Orta Segmentte Uygun Fiyatlı Bir Telefon Daha: Alcatel A3

Telefon pazarına geçen sene hızlı bir dönüş yapan Alcatel, özellikle giriş ve orta segmentte makul fiyatlı modelleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Firmanın yeni modellerinden A3, Türkiye’de satışa sunuldu.

Özel olarak ayarlanabilen parmak izi sensörü ve tüm hassas verilerinizi korumak için hayata geçirilen özel modu sayesinde Alcatel A3, şık tasarım ile ayarlanabilen gizlilik özelliklerini bir araya getiriyor. Ayrıca A3’ün ön flaşı sayesinde karanlıkta bile her zaman parlak ve kaliteli fotoğraflar çekebilir veya Yüz Maskesi canlı filtreleme özelliğiyle fotoğraflarınızda eğlenceli ve çılgın yanınızı ortaya çıkarabilirsiniz.

Parmak izi okuyucuyla güvenlik

Alcatel A3, üst düzey güvenlik sağlamak için parmak izi erişimi özelliğiyle öne çıkıyor. A3, yalnızca telefonun kilidini açmak için parmak izinizi tanımakla yetinmiyor, ayrıca her biri sizin seçtiğiniz bir uygulamayı başlatacak beş parmak izine kadar özelleştirilebiliyor. A3’ün parmak izi sensörüyle, fotoğraf çekmek de kolay hale geliyor. Alcatel A3 ile yalnızca bir parmak dokunuşunuzla fotoğraflar çekebilirsiniz.

Özel Mod’la uygulamaları kilitleyin

Facebook ve Snapchat’te arkadaşlarınızla bir sürü fotoğraf paylaşacak olmanın heyecanı içindesiniz ama meraklı gözlerin paylaştıklarınızı görmesini istemiyor musunuz? Öyleyse Alcatel’in özel mod erişimli yeni akıllı telefonu A3’e bayılacaksınız. A3’ünüzün özel mod kilidini açmak için parmaklarınızdan birini ayarlayarak, sizin belirleyeceğiniz uygulamaları ve fotoğraflarınızı meraklı gözlerden uzak tutabilirsiniz. Tasarım detayları unutulmamış

Alcatel A3 avucunuza kolayca sığan ince çizgili ve güzel bir tasarıma sahip. Alcatel A3’ün çerçevesi, bu sezon podyumlarda metalik renklerin ön planda olmasından ilham alarak, şık ve zarif bir görüntü elde etmek için metalik çizgilerle tasarlandı.

Kameralar tatminkâr sonuç veriyor

A3’ün ön flaşıyla karanlıkta her zaman parlak ve güzel fotoğraflar çekebilir veya Yüz Maskesi canlı filtreleme özelliğini kullanarak eğlenceli ve çılgın yanınızı ortaya çıkarabilirsiniz. Ayrıca Yüz Maskesi ile özçekimlerinizi canlandırabilir ve paylaşılmaya değer animasyonlar yaratabilirsiniz. Bir çırpıda harika kolajlar oluşturmak için Anında Kolaj özelliğini kullanabilir ve son olarak Akıllı Selfie Albümü özelliğiyle bütün fotoğraflarınızı tek bir yerde derli toplu saklayabilirsiniz.

İki renk seçeneğiyle geliyor

Güneş ışığının telefon ekranında yansıma yapmasından çoğu kullanıcı yakınır. Bu yüzden Alcatel A3, parlak gün ışığında iyi performans gösterecek şekilde tasarlanmış 5 inçlik HD ekranıyla izleme keyfi de sunuyor. Saf beyaz ve keskin siyah renkleri ile Alcatel A3’ü çok yakında GittiGidiyor mağazalarında bulabileceksiniz.