Orta Segmentte İki Yeni Telefon: Honor 7X ve Honor 9 Lite

Türkiye pazarına yeni giriş yapan Honor, amiral gemisi özellikli dört kameralı 9 Lite ve tam ekranlı 7X modellerini, herkes için erişilebilir fiyatlarla satışa çıkartıyor.

Huawei’nin alt markalarından biri olan Honor, ekonomik telefon modelleriyle Türkiye’de pazara katıldı. İki yenilikçi modeli olan Honor 7X ve Honor 9 Lite ile Türkiye pazarında yer alan Honor, Çin’de gelir ve adet bazında 2017 yılının birinci sıradaki 1 numaralı dijital markası oldu.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği alışveriş günü Kara Cuma’da hem ABD hem de Avrupa’da en çok satan ürün olmayı başaran Honor, dünya genelinde 55 milyona yaklaşan telefon satış hacmi ve 12 milyar doları aşan geliri ile akıllı telefon pazarında ilerliyor.

Sınıfının en iyilerinden Honor 7X

Yüksek performanslı X serisinin en yeni ürünü olan Honor 7X, benzersiz tam ekran deneyimini son derece uygun bir fiyatla sunuyor. Honor 7X, Honor FullView Ekrana sahip ilk Honor telefon olma özelliğini taşıyor. 5,93 inç büyüklüğündeki ekran, muazzam görüntü kalitesi ve sıra dışı ekran/gövde oranı ile tamamlanıyor.

Çift mercekli (16 MP + 2 MP) arka kameranın geniş diyafram aralığı ve hızlı odaklama özellikleri DSLR seviyesinde fotoğraflar çekebilmeyi mümkün hale getirirken, sekiz çekirdekli Kirin 659 işlemci en zorlu işlerin altından kalkabilecek yüksek performansı sunuyor.

Aynı fiyat aralığındaki telefonlara göre geniş ve çerçevesiz ekranı, yüksek kaliteli metalik gövdesi, çift mercekli arka kamerası, 3.340 mAh’lik uzun ömürlü pili ile öne çıkan Honor 7X, köşelerdeki “hava yastığı tasarımı” ile düşmelere karşı da dayanıklı. Yuvarlanan köşelerde kullanılan 2,5D cam kaplama, darbelere karşı telefonu koruyor. Altın, siyah ve mavi renk seçeneklerine sahip Honor 7X, GittiGidiyor mağazalarında satışa sunuluyor.

Dört kameralı Honor 9 Lite ile maksimum güzellik

Honor’un bugüne dek en çok ilgi gören akıllı telefon modellerinden Honor 9’un seçkin tasarımını devam ettiren Honor 9 Lite, ön ve arka yüzdeki toplam dört kamerası ve FullView HD ekranı ile son derece cazip bir fiyatla Türk tüketicilerinin karşısına çıkıyor.

Honor 9 Lite’ın çift mercekli 13 MP + 2 MP kameraları, telefonun hem ön hem de arka yüzünde yer alıyor. Böylece istenen her anı eşit netlikte ve çarpıcılıkta yakalamak mümkün oluyor. Güncellenen Güzelleştirme özelliği ile Honor 9 Lite, her zaman en iyi şekilde görünmeyi sağlıyor.

Estetik ve fonksiyonun birlikteliği düşüncesiyle tasarlanan Honor 9 Lite, ultra ince, tarz sahibi bir akıllı telefon. 5,2 inç ekran sığabilen gövdesinde 5,65 inç uçtan uca FullView HD ekran taşıyan Honor 9 Lite, böylece sıra dışı bir görüntü kalitesi sunabiliyor.

Honor 9 Lite’ın arka yüzündeki nano ölçekteki optik kaplama, telefonun zarafetini ortaya koyarken, ışık altında bir elmas gibi parlamasını sağlıyor. Ultra hızlı 16 nm’lik sekiz çekirdekli Kirin 659 işlemcisi, Android 8.0 ve EMUI 8.0 ile akıcı ve hızlı bir kullanımın kapılarını aralıyor.

Honor 9 Lite, çok yakın sürede satışa çıkacak ve Gece Siyahı, Safir Mavisi ve Buzul Grisi renk seçeneklerine sahip olacak.