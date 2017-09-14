Online kırtasiye alışverişini babalar yapıyor

Türkiye’nin lider e-ticaret platformu GittiGidiyor, ilköğretim öğrencilerinin ihtiyaçlarını tek pakete sığdırarak okul alışverişini kolaylaştıran 4 farklı kırtasiye setini satışa çıkardı. 24 Ağustos’ta başlayan “Önce GittiGidiyor’a, sonra okula” sloganlı kampanyanın ilk 2 haftasında en çok birinci sınıf setleri ilgi gördü. Satılan setlerin yaklaşık yüzde 65’ini ise erkek kullanıcılar aldı.

Ayda 60 milyon ziyaret alan ve yaklaşık 19 milyon kayıtlı üyesi bulunan lider e-ticaret platformu GittiGidiyor’da ilköğretim öğrencileri için hazırlanan kapsamlı kırtasiye setleri, avantajlı bir kampanyayla satışa sunuluyor.

Sektörün yenilikçi markası Panel Kırtasiye işbirliğiyle gerçekleştirilen kampanyada ilköğretim öğrencileri için birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü-beşinci sınıf kategorilerinde olmak üzere dört ayrı kırtasiye seti mevcut.

24 Ağustos’ta başlayan kampanya 30 Eylül’e kadar devam edecek. İlköğretim öğrencilerinin ihtiyaçlarını sınıflarına göre paket halinde sunan uygulamayla kırtasiye alışverişi internetten kolayca yapılabiliyor.

En çok Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Denizli ilgi gösterdi

“Önce GittiGidiyor’a, sonra okula” sloganıyla düzenlenen kampanyanın ilk 2 haftasında satılan ürünler arasında en çok birinci sınıf setleri ilgi gördü. Birinci sınıf setlerini sırasıyla ikinci sınıf, üçüncü sınıf ve dördüncü-beşinci sınıf setleri takip etti.

Setlerin en çok satıldığı iller ise Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Denizli oldu. Cinsiyet olarak bakıldığında ise adet bazında satılan setlerin yaklaşık yüzde 65’ini erkek kullanıcıların aldığı görüldü. Bu istatistik; babaların, çocukları için annelerden daha fazla online kırtasiye alışverişi yaptığını ortaya koydu.

Her bütçeye uygun zengin kırtasiye setleri

Kampanya kapsamındaki kırtasiye setleri, her sınıfın ihtiyaçları doğrultusunda ayrı ayrı hazırlandı. Birinci sınıflar için abaküsten sayı fasulyesine, sayı çubuğundan renkli oyun hamurlarına kadar birçok ürünün yer aldığı zengin set 76,90 TL’den satışa sunuluyor.

12 renkli pastel ve sulu boyama setleri, yapıştırıcı ve el işi kâğıtları gibi ikinci sınıfların tüm kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayan set 69,90 TL’den kullanıcılarla buluşurken; üçüncü sınıflara göre hazırlanan, 20’lik sunum dosyası, fon kâğıdı ve 6’lı guaj boya takımı gibi ürünlerin bulunduğu set 99,90 TL’den satışa sunuluyor.

115,80 TL’den satılan dördüncü-beşinci sınıf kırtasiye setinde ise çift metal saplı müzik defteri, 18 renkli plastik çantalı-tutuculu pastel boya seti ve renkli çıtçıtlı zarf dosya gibi öğrencilerin derslerinde ihtiyaç duyduğu pek çok ürün yer alıyor.

Panel Kırtasiye’nin GittiGidiyor’da satışa çıkan ürünlerine http://www.gittigidiyor.com/kampanya/1085 adresinden ulaşılabiliyor.