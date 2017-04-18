OKI, 21,6 cm dokunmatik ekranlı LP-1040MF ve LP-2060MF Geniş format renkli tarama ve siyah beyaz baskı makinelerini Türkiye’de profesyonel kullanıcıların hizmetine sunuyor.

OKI, teslim sürelerinin kısa, vaktin de nakit olduğu tasarım, mühendislik ve reprografik ofisleri için verimliliği arttırmak amacıyla tasarladığı iki yeni geniş format OKI Teriostar çok fonksiyonlu yazıcıyı piyasaya sürdü. Çok yüksek hızlarda baskı yapan LP-1040MF dakikada 7 A1 , LP-2060MF ise dakikada 9 A1 boyutlu basım hızları ile sınıfının en hızlısı. Saniyede 240 mm tarama hızı (tam renkli) ve görevleri paralel olarak yürütme becerisi iş akışını hızlandırıyor. Her iki model de bulunan ve sektörde eşsiz olan kullanıcı tarafından değiştirilebilen kartuş özelliği projelerin aksamadan sonlandırılmasını sağlıyor.

Yeni özellikler OKI Teriostar’ın yeni yazıcılarını kolay ve sezgisel olarak kullanılabilir hale getiriyor. Örneğin, ön kısımdaki tüm kontroller 21,6 cm’lik net renkli dokunmatik ekranlı panel ile yönetiliyor. İyileştirilen kullanıcı ara yüzleri ile de sıklıkla kullanılan menülere hızlı erişim sağlanıyor. Yeni Baskı Veri Dönüştürücü ile: Lekeler, eğiklikler tarama verileri veya dosya dönüştürme verilerinde rastlanan türden hatalar gibi oluşması muhtemel tipik sorunları düzelten olağanüstü baskı kalitesi sağlanıyor.

Her iki modelde de, Enhanced Teriostation 2 entegre yazılım standart olarak sunuluyor. Bu özellik ile makineye eksiksiz ağ erişimi sağlanarak kullanıcıların TIFF, PDF ve daha birçok yaygın dosya formatını kullanarak ağ üzerinde herhangi bir yerden yazıcıya birden fazla dosyanın yer aldığı işler göndermesine imkan veriliyor.

Yeni güvenlik özellikleri arasında, akıllı kart ile kimlik doğrulama da bulunuyor. Bu özellik izinsiz kullanımı, hassas çizimlerin açıkta bırakılması riskini, israfı ortadan kaldırıyor ve günlük işlerin kontrolü sağlanıyor. Yeni modeller, aynı zamanda yazıcının satılması veya kiralanması ya da sahibine geri verilmesi halinde sabit sürücü (HDD) üzerindeki verilerin tamamen silinmesine de imkan veriyor.