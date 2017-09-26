Öğrenci evleri için bilgisayar ve su ısıtıcısı vazgeçilmez

GittiGidiyor’un Poltio ile düzenlediği ankete göre, öğrenci evlerinin olmazsa olmaz eşyası yüzde 33 oy oranıyla bilgisayar. Bu yanıtı yüzde 27 ile su ısıtıcısı takip ediyor.

GittiGidiyor’un okula dönüş kampanyasında da en çok satılan ürün bilgisayar olurken, anketten çıkan tüm sonuçlar, gençlerin hayatın odağına teknolojiyi koyduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Öğrenciler, evlerinde veya yurtta yüzde 40 ile en çok online oyunlar oynamayı seviyor. “Bütçenize uygun bir kampanya olsa ilk hangisini alırsınız?” sorusunu yanıtlayanların yüzde 27’si “oyun konsolu” derken, bu kategoriyi yüzde 22 ile ultra HD LED TV izliyor.

Türkiye’nin lider e-ticaret platformu GittiGidiyor, sosyal anket servisi Poltio üzerinden öğrencilerin ev hayatına yönelik bir anket düzenledi. Yurtta veya kirada yaşayan 605 öğrencinin katılımıyla eylül ayının ilk haftasında düzenlenen anketin sonucunda, öğrenciler için evdeki olmazsa olmaz eşyanın yüzde 33 oy oranıyla bilgisayar olduğu ortaya çıktı. Bilgisayarı yüzde 27 oy oranıyla su ısıtıcısı izledi. Evde oynanan oyunlar arasında da öğrencilerin tercihi yüzde 40 oy oranıyla online oyunlar oldu. Katılımcıların yüzde 27’si “Bütçenize uygun bir kampanya olsa ilk hangisini alırsınız?” sorusuna oyun konsolu yanıtını verirken, ardından yüzde 22 oy oranıyla ultra HD LED TV geldi. GittiGidiyor’un 24 Ağustos’ta başlattığı “Önce GittiGidiyor’a, sonra okula” sloganlı kampanyanın satış verileri de anket sonuçlarıyla paralellik gösterdi. Tüketiciler kampanya dâhilinde en çok bilgisayar satın aldı.

Bilgisayar ve su ısıtıcısı başı çekiyor

Anketin sonuçlarına göre öğrenciler, “Öğrenci evinin olmazsa olmaz eşyası nedir?” sorusunu yüzde 33 ile bilgisayar olarak yanıtladı. Su ısıtıcısının yüzde 27 ile ikinci sırada yer aldığı ankette diğer vazgeçilmez eşyalar yüzde 15 ile çekyat, yüzde 9 ile tost makinesi, yüzde 7 ile masa, yüzde 5 ile tava ve yine yüzde 5 ile televizyon olarak sıralandı.

Evde en çok online oyunlar oynanıyor

Anketin “Evinizde/yurtta en çok oynanan oyun hangisi?” sorusuna verilen yanıtlara göre, öğrencilerin yüzde 40 oy oranıyla en çok online oyunlar oynamayı sevdikleri ortaya çıktı. Online oyunları yüzde 23 ile kağıt oyunları, yüzde 22 ile okey, yüzde 8 ile tavla, yüzde 5 ile Tabu, yüzde 2 ile Jenga ve yine yüzde 2 ile Monopoly oyunu takip etti.

Öğrenciler ilk fırsatlarında oyun konsolu almak istiyor

“Bütçenize uygun bir kampanya olsa ilk hangisini alırsınız?” sorusunun yanıtı, evin olmazsa olmaz eşyası bilgisayar yanıtına paralel olarak yüzde 27’lik oy oranı ile oyun konsolu oldu. Ultra HD LED TV’nin yüzde 22 ile ikinci geldiği sıralamada; öğrencilerin uygun bir kampanya düzenlense ilk alacağı eşyalar arasında yüzde 21 ile konforlu yatak, yüzde 14 ile koltuk takımı, yüzde 13 ile klima ve yüzde 3 ile kurutma makinesi yer aldı.

İki öğrenciden biri haftada 2-3 kez yemek yapıyor

Ankette ayrıca öğrencilere “Ne sıklıkla yemek yapıyorsunuz?” sorusu yöneltildi. Ankete katılan öğrencilerin yüzde 47’si “Haftada 2-3 kez” yanıtını verdi. Evde yemek yapmayı seven öğrencileri yüzde 15 ile dışarıdan sipariş verenler, yüzde 12 ile haftada bir ve yüzde 10 ile ayda bir yemek yapanlar izledi. Katılımcıların yüzde 8’inin hazır gıda aldığını belirttiği ankette ayda 3-4 kez yemek yapanların oranı yüzde 7’de kaldı.