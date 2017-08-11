Note 8’in Ekranı Basınca Duyarlı Olacak

Samsung’un geçtiğimiz yıl bomba gibi patlayan telefonu Note 7’den sonra, bu yılın en çok merak edilen telefonu şüphesiz Note 8. Yeni amiral gemisi telefonun tanıtımına sayılı günler kala özellikleri ve tasarımıyla ilgili her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde bu konularda yaptığımız haberlere göz atabilirsiniz. Bu defa da Note 8’in ekranıyla ilgili bir özellik sızdırıldı. Gelen bilgilere göre, Note 8’in ekranı basınca duyarlı bir yapıda olacak.

Yeni nesil telefonların en çok dikkat çeken yanları, hem tasarımları hem de kapasitelerini belli eden ekranları oluyor. Büyük, görkemli, parlak, sağlam, yüksek kalite sunan ekranlar son zamanlardaki modellerin olmazsa olmazı.

Samsung Galaxy Note 8’in ekranı da dikkate değer özelliklerle gelecek. Son gelen bilgilere göre Note 8’in ekranı, S8’de de bulunan basınca duyarlılık özelliğine sahip olacak fakat bu defa biraz daha geliştirilmiş biçimde karşımıza çıkacak.

Yeni modellerinde ekran ve kamera konusunda geliştirmelere büyük önem veren Samsung, S8 modellerinde fiziksel ana ekran düğmesini kaldırarak önemli bir adım atmıştı. Note 8’de de ekrandaki geliştirmeler devam edecek gibi görünüyor.

Samsung’un S8 ve S8+ modellerinde sadece sanal ekran düğmesinin olduğu bölümde yer alan basınca duyarlılık, Note 8’de tüm ekranda olacak mı henüz belli değil. Bildiğiniz gibi, Apple’ın iPhone 7 modellerinde tüm ekran basınca duyarlı.

6,3 inç gibi büyük bir ekranla gelecek olan Note 8, Super AMOLED ekrana sahip olacak. Önceki modele kıyasla en radikal değişim kamerada olacak. Gelen bilgilere göre Note 8’de çift arka kamera bulunacak. Arka kameraların ikisi de 12 megapiksel çözünürlük sunacak. Bir tanesinin geniş açı lense sahip olması bekleniyor.