Fiyat/performans odaklı üst seviye Nokia 8 Türkiye’de

Çift Görüş modunu kullanarak gerçek zamanlı canlı aktarım ile aynı anda hikâyenin iki tarafını anlatma şansı veren Zeiss lensli Nokia 8, Türkiye’deki kullanıcılarla buluşuyor.

2000’lerin telefon efsanesi Nokia, eski gücüne kavuşmak için tüm kozlarını oynuyor. Şirketin yeni amiral gemisi modeli Nokia 8, görkemli bir tanıtımın ardından Türkiye’de satışa sunuldu. Tasarımı ve üst seviye özellikleriyle dikkat çeken Nokia 8, fiyat/performans dengesinde iyi bir konumda yer almak ve eski Nokia’cıları yakalamak istiyor.

Nokia 8, ZEISS lens ile ilk işbirliği de dâhil olmak üzere dünyada ilk olan üç özelliği Android akıllı telefonlara taşıyor. Özünde performans ve temiz Android ile bugüne kadarki en gelişmiş yekpare alüminyum kasa tasarımı bulunan Nokia 8, Nokia markasının sahibi olan HMD Global’e göre gerçek bir amiral gemisi telefonun tüm ayırt edici özelliklerine sahip.

Daha az selfie, daha fazla bothie

Nokia 8, Facebook ve YouTube gibi sosyal paylaşımlarda gerçek zamanlı ve yerel olarak canlı yayınlanması için Çift Görüş videoya olanak tanıyarak dünyada bir ilki sunuyor. ZEISS ile birlikte geliştirilen Nokia ön ve arka kameralarının sunduğu Çift Görüş, hem fotoğraflar hem videolar için eş zamanlı olarak bölünmüş bir ekranda hem ön kameradan hem arka kameradan faydalanıyor. Böylece tek bir dokunuş ile bu dünyanın ilk canlı aktarım becerisi, özel anılar yaratmayı ve paylaşmayı sevenlere daha kapsamlı deneyimler yaşatıyor.

360 derece ses ve 4K kalitesi

Nokia 8, aynı zamanda özel Hollywood teknolojisini kullanıcıların avucuna getiren Nokia OZO ses özelliğine sahip ilk akıllı telefon olma özelliği taşıyor. OZO 360 derece ses, 4K videolara tam anlamıyla sizi saracak ses deneyimini sunuyor. Kenarda 4,6mm inceliğinde ve ortalama olarak sadece 7,3 mm kalınlığında olan Nokia 8’in kusursuz yekpare kasası, tek bir 6000 serisi alüminyum bloktan hassasiyetle çıkarılmış ve yalın tasarımı 40 aşamalı bir işleme, anotlama ve cilalama sürecinden geçirilerek güzelleştirildi. Nokia 8, Qualcomm’un güçlü Snapdragon 835 mobil işlemcisine sahip ve bunu saf, güvenli ve en güncel Android deneyimi ile olağanüstü performansı garanti ediyor.

Zengin aksesuar ailesiyle geliyor

Her Nokia 8 sahibinin aktif yaşam tarzı için özel olarak geliştirilmiş bir dizi aksesuar sunuyor. Nokia 8, hafif, su ve toz geçirmez birinci sınıf Nokia Aktif Kablosuz Kulaklık Seti ile harika bir uyum içinde çalışıyor. Görünümde de mükemmel uyum için alüminyumdan yapılan bu kulaklık seti, hoş bir tasarıma sahip.

Nokia akıllı telefonlarının eksiksiz aksesuarlar portföyünde kulaklıklar, taşınabilir hoparlörler, araç içi şarj cihazları, kasalar ve ekran koruyucuları bulunuyor. Nokia 8, cilalı mavi, cilalı bakır, temperli mavi ve çelik renkleriyle kullanıcılarla buluşuyor.