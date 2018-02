Nokia, Barselona’da 4 Model Birden Tanıttı!

Android One programına olan sadakatiyle birlikte saf, güvenli ve her zaman güncel Android ile güçlendirilmiş akıllı telefon portföyünü güçlendirdi. 2000’lerin efsane pek çok modeline sahip olan ve eski günlerine dönmeye çalışan Nokia, ödüllü Android portföyüne 5 yeni akıllı telefon eklendiğini duyurdu: Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus, yeni Nokia 6, Nokia 1 ve Nokia 8110. Bir Nokia telefondan beklenen incelikli işçilik, tüm yeni akıllı telefonlarda sağlamlık ve dayanıklılık olarak hayat bulurken, tüm seri malzeme ve tasarımda sınırları yeniden belirliyor.

Saf, akıllı, güvenli ve her zaman güncel Android deneyimi sunmanın yanı sıra HMD Global, Google tarafından tüm cihazlarında Android One programına seçilen ilk dünya çapındaki iş ortağı olduğunu duyurdu.

Bu etkileyici yeni Android akıllı telefonlara ek olarak, ikonik Nokia 8110 yeniden hayat bularak, 4G bağlantı, Google Assistant, Google Maps, Google Search, Facebook ve Twitter gibi uygulamalarla birlikte kayan kapaklı tasarımıyla kullanıcıların beğenisine yeniden sunuldu.

Android One ile güçlendi

3 yeni Nokia akıllı telefon, Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus ve yeni Nokia 6, Android One ailesine katılarak, Google tarafından tasarlanan yüksek kalitede yazılım deneyimi sunuyor. Her bir telefon, en güncel Yapay Zekâ (AI) tabanlı inovasyonlarla her zaman yeni kalırken, Google tarafından sağlanan en üst seviye güvenliğe kavuşuyor. Saf Android ile birlikte Nokia akıllı telefonlar, gereksiz kullanıcı arayüzü (UI) değişiklikleri ya da pil ömrünü yiyen, performansını düşüren gizli işlemler bulunmayan bir deneyim sunuyor. Her bir yeni telefon, sınırlı sayıda önden yüklenmiş uygulama ile geliyor ve böylece kullanıcıların daha fazla depolama kapasitesine sahip olmasının yanı sıra her zaman en güncel inovasyonlarla hep bir adım önde olmalarını sağlıyor.

Android Oreo ile birlikte kutudan çıkan akıllı telefonlarla kullanıcılar, birden fazla işlemi aynı anda yapabilmek için Picture-in-Picture, Android Instant Apps ile uygulama en kolay şekilde keşfetme ve çalıştırma, 60 yeni fantastik emoji ve arka planda çalışan uygulamaları sınırlama gibi pil ömrünü maksimize eden en son özelliklerin keyfini çıkarabiliyor.

Nokia 8 Sirocco güzelliğe oynuyor

Nokia akıllı telefonların zengin tasarım mirasından ilham alınan Nokia telefonlar, Nokia 8 Sirocco’nun zarif tasarımı ve kompakt yapısıyla, ince işçilik ile amacına uygu inovasyonun ideal karışımını temsil ediyor. Geliştirilmiş Çift-Görüş, ZEISS lens ve Nokia’nın özenle ayarlanmış ses gücüne sahip olan etkileyici hikaye aktarım özellikleriyle Nokia 8 Sirocco, bugüne kadarki en güzel Nokia akıllı telefon.

Kavisli camını saran özenle tasarlanmış paslanmaz çelik çerçeve, dayanıklılık ve güzelliği bir arada sunuyor. Yalnızca 2 milimetre kalınlığındaki kenarıyla Nokia 8 Sirocco, baştan uca 2K 5.5 inç pOLED ekranını saran daha küçük çerçeve ve kavisli gövdeye gömülmesiyle ultra kompakt bir his veriyor.

Paslanmaz çelik çerçevesi, 6000 serisi alüminyumdan 2.5 kat daha güçlü olan telefonda, günlük darbelerden zarar görmemesi için 3D Corning Gorilla Glass 5 yer alıyor. Mücevherle parlatılmış paslanmaz çelik çerçevesinin de etkisiyle hafifliği ve tamamen dengeli yapısıyla kullanıcıların elinde çok daha güvenli bir his yaratıyor.

Nokia 8 Sirocco’nun aşırı hassas ve geniş açılı ana kamerayı bir araya getiren çift arka sensörü ve ZEISS optik lensleri, düşük ışıkta etkileyici bir performans sunuyor. Bununla birlikte 2x optik yakınlaştırma özelliğine sahip ikinci bir 13 MP’lik sensör kaliteyi artırıyor. Pro Camera modu ile tamamen kullanıcıların istediği gibi kontrol edilmesine olanak tanıması, çekilen her bir fotoğrafın bir profesyonelin elinden çıkmış hissi yaratmasını sağlıyor.

Nokia 7 Plus: Herkes için en üst seviye kahraman

Muhteşem içerikler yaratmak isteyen kullanıcılar için üretilen Nokia 7 Plus, ekranı, gücü, tasarımı ve özellikleriyle akıllı telefon portföyünün gerçek kahramanı haline getiriyor. Innovatif optik donanımı ve resim algoritmasıyla Nokia 7 Plus, her anı hayatın ta kendisi olan bir fotoğrafa dönüştürüyor. Geliştirilmiş Çift-Görüş, çift arka sensöre sahip ZEISS optik lensler aşırı hassas 12MP geniş açı ana kamera ile hem düşük ışıkta hem de aşırı parlak durumlarda mükemmel performans sunarken, 13 MP’lik kamera 2x optik yakınlaştırma ile birlikte istenen anların daha da yakında olmasını sağlıyor.

Daha uzun süre kayıt ve içerikten keyif alınması için geliştirilen Nokia 7 Plus, güçlü Qualcomm Snapdragon 660 Mobil platformu taşıyor. Platform, Facebook ya da Youtube üzerinden çift kamera kullanarak yapılan #Bothie canlı yayınlarında dahi en üst düzey performans ve pil ömrü için tasarlandı. Zaten güçlü olan 3800 mAh’lik pilin her bir noktası optimize edilerek Nokia 7’nin 2 gün boyunca pil ömrü sunması sağlandı.

Arkası kavisli ve ince kenarları ile büyük ekran deneyiminin rahatça yaşanması için tasarlandı. 6 inçlik 18:9 Full HD+ ekran Nokia 7’yi, internette gezinmek, sosyal medya kullanımı, oyun ve eğlence için kusursuz hale getirirken, geleneksel 5,5 inç ekranlı cihazlara kıyasla aynı genişlikle daha fazla içerik fırsatı veriyor.

Yeni Nokia 6: Ödüllü telefon artık daha da iyi

Selefinin elde ettiği başarısını sürdüren yeni Nokia 6, daha güçlü performans ve yeni özelliklerini daha kompakt ve sağlam bir gövdede buluşturuyor. Ödüllü selefinden yüzde 60 daha hızlı olan ve Çift-Görüş, ZEISS optik, USB-C hızlı şarj, daha kompakt ekran ve gövde oranı, Nokia uzaysal ses ile saf, güvenli ve en güncel Android Oreo özellikleriyle kullanıcılarla buluşuyor.

Yeni Nokia 6, tek bir blok olarak hazırlanan, 11 saatlik iki ton anotlama ve parlatma işleminden geçen 6000 serisi alüminyum gövdeyi ince işçiliği ile bir adım öteye götürüyor. Hasara dayanıklı Corning Gorilla Glass ile güçlendirilen 2.5D ekranıyla yeni Nokia 6, kompakt ve yenilenen gövdesiyle evladiyelik olarak üretildi. Kullanıcıların hızlı ve sorunsuz bir performansı gün boyu elde edebilmesi için Qualcomm Snapdragon 630 mobil platformu entegre edildi.

Nokia 1’le farklı bir akıllı telefon deneyimi

Teknolojide çığır açan donanımıyla bir Nokia telefondan bekleyeceğiniz tüm akıllı telefon gereksinimlerini yerine getiren Nokia 1, tasarımıyla da dikkat çekiyor. Telefon, 1GB veya daha az RAM’e sahip telefonlar için optimize edilmiş Android Oreo (Go edition) işletim sistemiyle satışa çıkıyor. Hafif ve hızlı cevap veren menülere sahip Nokia 1’i kullanarak, Google Play Store’daki WhatsApp, Facebook, Instagram veya mobil bankacılık uygulamalarını indirebilir, ayrıca Android Oreo (Go edition) için optimize edilmiş uygulamaları da rahatça kullanabilirsiniz.

Birçok canlı renk seçeneğiyle satışa sunulacak Nokia 1, kolay takılıp çıkarılabilir ve tarzınızı yansıtabileceğiniz Xprees-on kapakları sayesinde de renkli bir kullanım sunuyor. Her biri telefonun kasasıyla uyumlu bir şekilde üretilen kapaklar, iki-tonlu polikarbon ve sağlam yapısıyla dikkat çekiyor.

Orijinal tasarımdan vazgeçemeyenler için Nokia 8110

Efsaneleşmiş kayan kapak tasarımıyla akıllarda yer eden Nokia 8110, 4G özelliğiyle geri dönüyor. Bir akıllı telefonda bulunması gereken tüm donanıma sahip telefon, ihtiyacınız olan her şeyi karşılıyor.

Kullanımı kolay ve daha önce alışık olunan bir arayüzle gelen Nokia 8110’un bağımlılık yapan ekseni üzerinde helikopter gibi döndürülmesinin yanı sıra kapağı kaydırarak çağrıları cevaplayabiliyor veya sonlandırabiliyorsunuz. Bir Nokia telefonundan beklenen tüm ustalığa ve özelliklere sahip telefon, dayanıklı ve güvenli yapısıyla öne çıkıyor.

Sesi karşı tarafa en net şekilde ulaştıran VoLTE teknolojisini kullanan telefon, 4G özelliklere sahip ikonik bir telefon kullanmak isteyenler için eşsiz bir seçenek olarak öne çıkıyor. Google Assistant, Google Search, Google Maps, Facebook ve Twitter gibi popüler uygulamaları kullanabileceğiniz Nokia 8110 ile kolayca e-mail alıp yollayabiliyor, takviminizi Outlook ve Gmail ile eşleştirebiliyorsunuz. Qualcomm 205 Mobile Platform’a sahip telefon, efsane oyun Yılan’ın da yenilenmiş versiyonuyla kullanıcılara sunulacak.