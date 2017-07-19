Nokia 8’in Görüntüsü ve Özellikleri Ortaya Çıktı!

Nokia’nın sabırsızlıkla beklenen yeni modeli Nokia 8’in yeni görüntüleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı! Görünen o ki rakiplerini terletecek bir telefon modeli gelecek.

Akıllı telefon pazarı bu yılın ikinci yarısında ve 2018’de bir hayli hareketli olacak gibi görünüyor. Geçen yılki krizin ardından S8 ve Note 8 modelleriyle gücünü toplamaya hazırlanan Samsung, sonbaharda tanıtacağı yeni iPhone modeliyle rekabeti yükseltmeyi planlayan Apple ve diğer Asyalı telefon üreticilerine bir de Nokia çıkışı eklendi. Şirketin peş peşe gelen model tanıtımları tüketicide de bir heyecan yarattı.

Amiral gemisi model olarak bilinen Nokia 8’le ilgili bazı detaylar ve görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. İşte o görseller ve Nokia 8’in teknik özellikleri.

Telefon pazarında o eski ihtişamlı günlerine dönmeyi isteyen Nokia, sırayla piyasa sunduğu Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6’nın ardından bu defa Nokia 8 modeliyle pazarda güç toplamak istiyor. Sızan bilgilere ve görüntülere bakacak olursak, Nokia uzun dönemli stratejisinin önemli bir adımını Nokia 8’le atacak.

Görüntülere bakacak olursak, oldukça ince ve pürüzsüz hatlara sahip bir telefonla karşılaşacağız. Yeni dönem telefon tasarımını yansıtmak yerine, son dönem Lumia tarzına benzer bir tasarım üslubu benimseyen Nokia, yeni modeliyle kullanıcıya teknolojinin yanı sıra estetik bir görüntü de vadediyor.

Nokia 8’in öne çıkan işlevlerinin başında elbette kamera olacak. Daha önceki modellerde olduğu gibi, lens ustası Zeiss ile yapılan anlaşma sayesinde her biri 13 megapiksel çözünürlüğe sahip çift arka kamera Nokia 8’de yer alacak. Sızdırılan görüntülerde de çift Zeiss lens açık biçimde görülüyor.

Nokia 8’de Snapdragon’un 835 işlemcisinin kullanılmasına kesin gözle bakılıyor. Telefonun 5,3 inç büyüklüğünde ve 1440×2560 piksellik bir ekranı olacak. 64 GB dahili depolama alanıyla birlikte 6 GB’lık RAM’i bulunacak.

Nokia 8’in tanıtım tarihinin 31 Ağustos olması bekleniyor. Nokia 8’in fiyatı ise 600 dolar seviyesinde olacak. Nokia 8 özellikleri hakkında yeni haberler çıktıkça buradan sizlere bildireceğiz.

Nokia 8’in işletim sistemi ise muhtemelen Google’ın Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi olacak.