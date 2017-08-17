Nokia 8 tanıtıldı, işte fotoğrafları ve özellikleri

Bir süredir hakkında duyumlar aldığımız ve kısa süre önce ayrıntılı haberini de yaptığımız Nokia 8, nihayet Londra’da düzenlenen bir törenle tanıtıldı. Nokia’nın merakla beklenen yeni amiral gemisi modeli Nokia 8 huzurlarınızda!

Cep telefonu dünyasının merakla beklenen modellerinden biri olan Nokia 8, bugün Londra’da tanıtıldı. HMD Global adlı şirket tarafından tüm stratejisi yenilenen Nokia markası, yeni telefon modelinde minimalist bir tasarım benimsemiş. Navigasyon düğmeleriyle de dikkat çeken Nokia 8, bakalım o eski Nokia kitlesini tekrar yakalamayı başaracak mı…

Performansta üst seviye

Pazarın en önemli işlemci üreticisi Qualcomm’un, son zamanlarda çoğu üst seviye telefonda kullanılan işlemcisi Snapdragon 835’i barındıran Nokia 8, performans konusunda iddialı gibi görünüyor.

Nokia 8 işlemcisi Snapdragon 835, 10 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 4 tanesi 2.45 GHz, 4 tanesi ise 1.9 GHz hızında çalışan toplamda 8 adet Kyro çekirdeğini barındırıyor. Grafik arabiriminde de Adreno 540’la karşılaşıyoruz.

Parlak ve sağlam ekran

1440×2560 piksel çözünürlüğünde 5,3 inç büyüklüğe sahip ekranı 700 nit parlaklığa sahip. Oldukça etkileyici bu rakamlar, Nokia 8’in ekran konusundaki iddiasını kanıtlar nitelikte. Bu güzel ekranı koruyan Corning Gorilla Glass 5 camdan da söz etmeliyiz. Ekranın piksel yoğunluğu ise 554 ppi.

Telefonun gövdesi de oldukça etkileyici bir görünüme ve sağlamlığa sahip. Bu sağlamlığı 6000 serisi alüminyumdan üretilen metal malzemeye borçlu. Nokia 8’in en kalın noktası 7,9 mm. Telefon IP54 sertifikasıyla sıçrama ve toza dayanıklı.

Nokia 8’i 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki RAM seçeneği bulunuyor. Aynı şekilde dahili depolamada da 64 GB ile 128 GB seçenekleri sunuluyor. Telefonda microSD kart desteği de var.

Ön ve arka kamerayla aynı anda canlı yayın

Nokia’nın eski günlerindeki kamera iddiasını tekrar hafızalara kazımak için Nokia 8’de kameraya epeyce önem verilmiş. 13 megapiksel çözünürlüğe, f/2.0 diyafram açıklığına ve 1.12 μm piksel boyutuna sahip iki arka kameraya sıra çift LED flaş eşlik ediyor. Telefonun ön kamerası da 13 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram açıklığında.

Android işletim sistemi kurulu

Nokia 8’de kurulu gelen Dual-Sight teknolojisi sayesinde ön ve arka kameraları aynı anda kullanarak kayıt ve canlı yayın yapmak mümkün oluyor. 360 derece ses kayıt desteği de bulunan Nokia 8, 3090 mAh kapasiteli pile sahip ve Qualcomm’un Quick Charge 3.0 teknolojiyle hızlı şarj destekliyor.

Son olarak, USB Type-C portuyla giriş yapılan Nokia 8’de Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi kurulu geliyor.