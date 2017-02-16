Akıllı telefonlar henüz ortaya çıkmamışken, 2000’lerin başlarında sektöre damgasını vurmuş modellerden biri olan Nokia 3310, Android işletim sistemiyle geri dönüyor! Kolay kullanımı oluşu, ergonomik tasarımı, sağlamlığı ve uygun fiyatıyla büyük satış rakamlarına ulaşan Nokia 3310’un modern sürümü yakında boy gösterebilir.

Telefon birimini Microsoft’a devrettikten sonra geçen yasaklı yılların ardından Nokia nihayet kendi markasıyla yeniden telefon üretmeye başladı. Son gelen bilgilere göre, şirketin efsaneleşmiş modellerinden biri olan Nokia 3310, modern dünyaya ayak uydurulmuş yeni versiyonuyla tekrar piyasaya çıkacak. Aradan geçen yıllara rağmen hâlâ anısını taze tutan cihazlardan biri Nokia 3310 ve bu haber kesinlikle çoğu kullanıcı için bir hayli heyecan verici olacak.

Üstelik tanıtım tarihi de çok yakın. Barselona’da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılması beklenen yeni Nokia 3310’un, 26 Şubat’ta tanıtılması ve Nisan ayında da Avrupa’da satışa sunulması bekleniyor. Nokia’nın, Barselona’daki özel lansmanda 3 farklı model tanıtması öngörülüyor.

Geçtiğimiz ay Çin pazarına altı model telefonla giriş yapan Nokia, gelen rakamlardan memnun olacak ki stratejisini Avrupa’ya doğru genişletme kararı aldı. Npkşa 3301’un yanı sıra, şirketin Nokia 5 ve Nokia 6 adlı modelleri tanıtması bekleniyor. Nokia 5’in 5,2 inç HD ekran, 2GB bellek, 12 MB arka kamera ve Snapdragon 430 işlemciyle gelmesi söz konusu. Nokia 5’in 199 euro, Nokia 6’nın 249 euro fiyatla gelmesi tahmin edilirken, yeni Nokia 3310’un fiyatının yine düşük olması ve 59 euro civarı bir fiyattan satışa çıkması konuşuşuyor.