Netaş’a, 2017’nin Fark Yaratan Projesi ödülü

Türkiye’nin lider sistem entegratörü Netaş’ın geliştirdiği veri merkezi projesi, HP Enterprise tarafından ‘2017’nin Fark Yaratan Projesi’ ödülüne hak kazandı.

Netaş, Limak Holding’in enerji dikeyine yönelik olarak dağıtım ve perakende veri merkezlerinin ayrıştırılması projesinde geliştirdiği uygulamalarda, yetkinliği ve tecrübesiyle fark yaratan çözümlere imza attı. Sunucu sistemleri, sanallaştırma, depolama ve yedekleme dâhil olmak üzere uçtan uca yüksek performans sunan Netaş bu hizmetleriyle, HP Entreprise tarafından ‘2017 Fark Yaratan Proje’ ödülüne hak kazandı.

Netaş böylece çoklu teknoloji konusunda Türkiye’nin öncü sistem entegratörü olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Ödülle ilgili olarak Netaş Kurumsal Sektör Çözümleri Direktörü Selda Parın, “Veri merkezi modernizasyon çözümlerimizle kurumlara dijitalleşme süreçlerinde eşlik ediyoruz. Küresel ölçekte her biri alanında uzman 100’den fazla iş ortağımızın olması, bilişimin farklı alanlarında teknolojik yetkinliğe sahip oluşumuz ve 50 yıllık tecrübemiz, sistem entegrasyonundaki başarımızın üç sacayağı olarak öne çıkıyor,” değerlendirmesini yaptı.