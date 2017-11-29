NETAŞ ve ZTE, Türkiye’de AR-GE için güçlerini birleştirdi

Kuruluşunun 50. yıldönümünü, Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla düzenlenen bir etkinlikle kutlayan Netaş, yeni yatırım kararlarını açıkladı.

Türkiye’nin bilişim altyapısının öncüsü Netaş, 50. kuruluş yıldönümünü Ankara’da düzenlediği etkinlikle kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım’ın bir konuşma yaptığı toplantıda Netaş ve yeni hissedarı ZTE, Türkiye’de gerçekleştirecekleri yeni yatırımların imzasını attı.

Netaş ve ZTE Corporation, üç farklı yatırıma ilişkin mutabakat anlaşmasına imza attı.

Türkiye’yi bilişim teknolojileri merkezi yapacak üç yatırım

Anlaşma uyarınca, Netaş ve ZTE, 2018 yılında, demiryollarına özel kablosuz geniş-bant iletişim standardı olan GSM-R alanında ortak ArGe çalışması yürütecekleri bir GSM-R Mükemmeliyet Merkezi açacak.

Bunun yanı sıra Netaş, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde ZTE ürünleri için tamir, bakım ve destek hizmetleri sağlayacak. Bu iş birliğinin ZTE ürünlerinin, dolayısıyla Netaş’ın pazarını genişletirken, müşteri memnuniyetini artırması, diğer taraftan Netaş’ın gelirlerini büyütürken Türkiye’nin hizmet ihracatına da katkıda bulunması bekleniyor.

Son olarak, ZTE’nin Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya bölgelerindeki müşteri ve çalışanlarına tüm ürün ve servis eğitimleri kurulacak olan “Netaş Akademi” üzerinden sağlanacak. Akademinin Türkiye’de bilişim profesyonellerinin yetişmesinde rol oynarken, diğer taraftan Türkiye’nin yüksek katma değerli hizmet ihracatını destekleyeceği düşünülüyor.

Başbakan Binali Yıldırım: “Türk mühendisinin akıl teriyle, Türk işçisinin alın teriyle yerli içeriği daha fazla ürünler yapma konusunda NETAŞ ve ZTE’ye inanıyoruz.”

Netaş’ın 50. kuruluş yıldönümü etkinliğinde konuşma yapan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım şöyle konuştu: “Birinci önceliğimiz, yerli teknolojiye sahip katma değeri yüksek ürünler geliştirmek, işte Netaş ve ZTE birlikteliğinin de önemi burada ortaya çıkıyor. Çin’in önemli bilgi iletişim firması son 10 yıldır Türkiye’ye geldi, Türklerle tanıştı ve bu aşamada da Türkiye’nin bilgi iletişim, ArGe konusunda en önemli firmalarından biri olan Netaş’la bir birlikteliğe gittiniz, gücünüze güç kattınız. Bundan sonra yapacağınız iş, burada Türk mühendisinin akıl teriyle, Türk işçisinin alın teriyle yerli içeriği daha fazla ürünler yapmak ve bu ürünleri Türkiye’nin dahil olduğu ve 4 saat uçuşla 56 ülkeye, 1,5 milyar nufüsa ulaşacak, yıllık 31 trilyon dolar bir varlığın, gelirin, gayrisafi hasılanın olduğu bu alanda en güzel şekilde değerlendireceksiniz. Yeni Türkiye sadece iç pazarla ekmek yediğiniz bir yer değil, bütün küresel pazara, bölgesel pazara da açılacağınız önemli bir merkez olacaktır. Bundan sonraki hedef bu olmalıdır. Bu konuda da gereken her türlü çalışmanın yapılacağından zerre kadar şüphem yoktur. Biz bu konuda hükümet olarak bugüne kadar Netaş’a ne destek verdiysek, bugün ZTE-Netaş birlikteliğine de aynı desteği vermeye devam edeceğiz,” dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: “Milli ve yerli 5G konusunda Netaş ve ZTE’den çok şey bekliyoruz.”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da katıldığı etkinlikte konuşma yaptı. Ahmet Arslan, teknoloji üreten toplum hayalinde önemli görevler üstlenen, bilgi ve telekomünikasyon sektörüne yön veren Netaş’ın bu yolda yarım asrı geride bırakmasının gururunu yaşadıklarını belirtti.

Arslan konuşmasına şöyle devam etti: “Türkiye’nin bilişim dünyasında yerini alması, hatta öncü ülkeler liginde yer alması için 15 yıldır önemli yatırımlar yapıldı. Adeta bilişim ve haberleşme dünyasının üzerine titrendi. Bu noktada milli ve yerli 5G konusunda ZTE’den çok şey bekliyoruz.”

C. Müjdat Altay: Netaş bilişim teknolojilerinde yerliliğin öncü firması olmaya devam edecek

Toplantıyı “Netaş’ın kuruluşu, Türkiye’de telekomünikasyon sanayinin de ilk temel taşıdır,” diyerek açan Netaş CEO’su C. Müjdat Altay, “Kurulduğumuzdan bu yana ülkemize hep en yeni bilgi ve iletişim teknolojilerini sunan şirket olduk. Bu sayede ülkemize 3 milyar doların üzerinde döviz kazandırmanın gururunu yaşadık,” dedi.

“Son on yılda 10 kat büyürken, Türkiye’nin ve bölgemizin dijital dönüşümü için telekom, finans, sağlık, enerji, spor, eğitim, kamu ve savunma gibi dikeylerde akıllı çözümler uyguladık. Bugün itibarıyla Türkiye’nin lider sistem entegratörü ve yazılım ihracat şampiyonuyuz” diyen Netaş CEO’su sözlerini şöyle sürdürdü:

“Netaş, 50. yılına dünyanın en büyük bilişim şirketlerinden biri olan ZTE ile girdi. ZTE firmasının bu yatırımı Türkiye’ye teknoloji geliştirme amaçlı yapılmış en büyük yatırımlardan biri. İkinci 50 yılımızda da ZTE ile beraber çok daha güçlü olacağımıza ve teknoloji alanında yeni ufuklar açıp Bölgenin yüksek teknoloji merkezi olacağımıza yürekten inanıyoruz. Netaş bilişim teknolojilerinde Türkiye’nin, yerliliğin öncü firması olmaya devam edecek.”

Yin Yimin: Amacımız Netaş’ı EMEA bölgesinde teknoloji üssü haline getirmek.

Toplantıda konuşan ZTE Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Yin Yimin ise, “ZTE’nin Çin dışında tek seferde en büyük yatırımını Netaş ile Türkiye’ye yaptık. Amacımız Netaş ve Türkiye’yi EMEA bölgesinde bir teknoloji üssümüz haline getirmek,” ifadelerini kullandı.

ZTE olarak Netaş’ın gelişimi için yatırım yapmaya devam edeceklerini söyleyen Yin, “Türkiye bilişim sektöründe hedeflenen atılımın gerçekleştirilebilmesine yönelik olarak ZTE 4.5G’nin Türkiye’de yerelleştirilmesi için patent, bilgi birikimi, tasarım ve inceleme, tedarik zinciri ve dokümantasyon desteği sağlayacağız,” dedi.

Yin, Çin’in Tek Kuşak Tek Yol girişimi ile Türkiye’nin 2023 hedeflerinin paralellik taşıdığını söyleyerek, “Önümüzdeki beş yıl içinde hükümetlerimizin, müşterilerimizin ve yatırımcılarımızın desteği ile Netaş’ın değerini 1 milyar dolara ulaştıracağımıza inanıyoruz,” açıklamasını yaptı.

Çok uluslu bilişim çözüm ve sistemleri üreticisi ZTE, Netaş’ın, One Equity Partners’ın yönettiği bir portföy şirketi olan OEP Turkey Tech B.V.’ye ait yüzde 48.04 hissesini geçtiğimiz 28 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla satın almıştı.

Netaş 50. yıl etkinliğinde birbirinden önemli isimleri ağırladı

Netaş’ın Ankara’da düzenlediği 50. Yıl Ankara Zirvesine Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Yu Hongyang, ZTE Kıdemli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Stratejiden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Jie Chen, Küresel Satıştan Sorumlu Başkan Zhang Zhenhui ve kamu ve özel sektörlerden 1.000’in üzerinde profesyonel katıldı.