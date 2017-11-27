Netaş, 50. yılını Ankara’da Başbakan’ın katılımıyla kutlayacak

Netaş, 2017 yılında kutladığı 50. yıldönümü için Ankara’da bir etkinlik düzenleyecek. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım’ın da katılımıyla şereflendireceği etkinlikte Netaş, yeni ortağı ZTE ile Türkiye bilişim sektörünü geleceğe taşıyacak yatırımların da ilk adımını atacak.

1967 yılında kurulduğundan bu yana Türkiye’nin telekomünikasyon altyapısının kurulmasında ve telefon hizmetlerinin Anadolu’nun tamamına yaygınlaştırılmasında önemli rol oynayan Netaş, 2017’de 50. yılını kutluyor. Başarılarla geçen 50 yılının kutlamaları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım’ın konuşma yapacağı bir etkinlik 29 Kasım Çarşamba günü Ankara’da gerçekleşecek.

Etkinlikte, Netaş ve yeni ortağı, dünyanın önde gelen çok uluslu bilişim çözüm ve sistemleri üreticisi ZTE, Türkiye bilişim sektörünü geleceğe taşıyacak yatırımların ilk adımını da atılacak.

Netaş CEO’su C. Müjdat Altay etkinlikle ilgili olarak, “Türkiye telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri sektöründe çığır açan ilkleri barındıran 50 yıllık tarihimizde yeni ortağımız ZTE’nin gelişi daha şimdiden çok özel bir yere sahip. Netaş ve ZTE ArGe güçlerini birleştirerek, yepyeni bir ürün portföyüyle iç ve dış pazarlara açılacak, Netaş’ın Türkiye’de üretilmiş teknolojilerin dünya pazarlarına ihracatı alanındaki liderliğini pekiştirecektir. Kamu ve özel sektörden müşterilerimiz, tüm iş paydaşlarımız ve çalışanlarımızla beraber olacağımız 50. yıl buluşmamızda bu yönde yeni yatırımların ilk adımını atacağız. Bu önemli dönüm noktasında başarımızda büyük desteği olan Sayın Başbakanımızın, bir kez daha teşrifleriyle yanımızda olmasından büyük kıvanç duyacağız,” dedi.

Netaş’ın Ankara’da düzenleyeceği 50. Yıl Ankara Zirvesine Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra, ZTE Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Yin Yimin, Kıdemli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Stratejiden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Jane Chen ve Küresel Satıştan Sorumlu Başkan Zhang Zhenhui de katılacak.