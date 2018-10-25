Sınırların Olmadığı NBA 2K Playgrounds 2 Piyasaya Çıktı

Aksiyon bazlı ikiye iki sokak basketbol oyunu NBA 2K Playgrounds 2, yeni oyuncular, yeni sahalar ve yeni hareketleriyle piyasaya çıktı!

2K, Saber Interactive ve 2K tarafından geliştirilen tamamen yeni ikiye iki arcade tarzı basketbol oyunu NBA 2K Playgrounds 2’nin PlayStation 4 için piyasaya çıktığını duyurdu.

NBA 2K Playgrounds 2 kendi başınıza, arkadaşlarınızla ya da dünyaya karşı oynamak için birçok yeni özelliğiyle birlikte geliyor. Playgrounds Championship modunda tek başınıza ya da bir arkadaşınızla co-op olarak dünya çapındaki ligin basamaklarını tırmanabilirsiniz. Yeni tek kişilik sezon modunda ise seçtiğiniz takımla tüm sezonu ve playoff’ları oynayabilirsiniz. Oyunda ayrıca dört kişilik çevrimiçi maçlar, yapay zekaya karşı co-op maçlar, özel sunucular ile geliştirilmiş oyuncu eşleştirme sistemi, üç sayı yarışması, birbirinden acayip geliştirmeler, özel ayarlanabilir maçlar ve daha fazlası bulunuyor.

Sporun en büyük efsaneleri ile yeni oyuncuları birleştiren, birçok geliştirme ve yeni sahalara sahip olan NBA 2K Playgrounds 2’nin kapağında Julius “Dr. J” Erving, Kevin Garnett, Karl-Anthony Towns ve Jayson Tatum bulunuyor. Oyun daha çıkış gününden aralarında tüm zamanların en iyilerinden Michael Jordan ve Kobe Bryant’ın da bulunduğu 300’den fazla oyuncuyla birlikte geliyor. Ayrıca güncellemeler sonrasında Kareem Abdul-Jabbar’ın da bulunduğu 180 oyuncu daha oyuna eklenecek. Tamamen yeni ve heyecan dolu dünya çapında, aralarında Washington, St. Louis, Seul ve Avustralya’nın bulunduğu on farklı saha bulunuyor. İlerleyen dönemde yeni sahalar da eklenmeye devam edecek.

Oyunda 100’den fazla oyuncuların imzasını taşıyan hareket bulunuyor: Michael Jordan’ın serbest atış çizgisinden smacı, George Gervin’in buz adam parmak hareketi, LeBron James’in kendi başına yaptığı alley-oop gibi. Ayrıca ceket, t-shirt, pantolon, şort ve ayakkabı gibi birçok yeni kişiselleştirme eşyası da oyunda yer alıyor. NBA 2K Playgrounds 2’nin müzik listesinde ise Run The Jewels, Oddisee ve DJ Premier gibi lisanslı parçalar bulunuyor.

Daha fazla bilgi için NBA 2K Playgrounds 2’nin web sitesini ziyaret edebilirsiniz: nba.2k.com/playgrounds