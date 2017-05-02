NASA: Uzayda yaşamı keşfetmek üzereyiz

NASA’nın Bilim Misyonları Direktör Yardımcısı Thomas Zurbuchen, insanoğlunun uzayda yaşamı keşfetme eşiğinde olduğunu açıkladı.

NASA’nın Bilim Misyonları Direktör Yardımcısı Thomas Zurbuchen, “Yaşam arayışıyla ilgili bu kadar bilim dalında bu kadar geniş faaliyet yürütülürken biz tarihin en önemli keşiflerinden birinin eşiğinde bulunuyoruz” dedi.

Kongre’deki konuşmasında, Kova takımyıldızında TRAPPIST-1 yıldız sisteminde Dünya’ya benzer 7 gezegenin keşfi dahil NASA’nın son başarılarını da sıralayan bilim insanı, “Sadece bizim galaksimizde milyarlarca gezegen keşfedilmeyi bekliyor” diye konuştu.