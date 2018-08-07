Mynet’ten Türkçe İçerik Üreten İçerik Robotu

10 milyona yakın içeriğini her gün yeni 10 bin içerikle besleyen Mynet, yapay zekayı Türkçe içerik üretimi ve yönetiminde kullanmaya başladı. Mynet, bu alanda yalnızca Türkiye’de değil, global ölçekte öncü dijital yayıncılardan biri olmaya hazırlanıyor.

Türkiye dijital yayıncılığında 40 milyon kullanıcısı ve milyonlarca içeriğiyle lider konumda olan Mynet, kullanıcılarına daha hızlı ve daha akıllı bir deneyim sunmak için Türkçe İçerik Robotu kullanıyor. Her gün akıllanan yapay zekası ile Türkçe İçerik Robotu, Haziran 2019’da içeriklerin yarısını kullanıcılarla buluşturacak.

Yapay zeka, içinde olduğumuz günlerde üzerine en çok yatırım yapılan teknolojilerden biri olma niteliği taşıyor. Akıllanan bilgisayarlar ile kişiselleştirilmiş reklamlardan, görsel algılama uygulamalarına, sağlık alanından tarıma varan çeşitli sektörlerde yapay zeka hayatımıza girdi. Dijital yayıncılık kapsamında ise içerik oluşturulması ilgili yapay zeka henüz emekleme aşamasında. 20 yıl önce Türkiye’nin ilk dijital yayıncılığına başlayan Mynet yapay zeka ile Türkçe içerik oluşturma konusunda da çalışmaya başladı. Daha önce kişiselleştirilmiş reklamlar ile yapay zekayı deneyimleyerek önemli çıktılar gören Mynet için Türkçe İçerik Robotuyla içerik oluşturma yeni bir dönem olacak.

İçerik oluştururken en önemli yapı taşlarından birisi içeriği anlamlandırmaktan geçiyor. İngilizce’de bu konuda yapılan yoğun çalışmalar varken, Türkçe’de uzun içerik anlamlandırması ile ilgili çözüm bulmak oldukça zor. Mynet, elindeki milyonlarca içerikten destek alarak önce bilgisayarların Türkçe dili ve Türkçe içerik anlamlandırması (semantik) öğrenmesini sağlayacak. Doğal dil işleme (NLP) ve Makine öğrenmesi (ML) teknolojileriyle akıllanan bilgisayarlar yeni içerikleri öğrendikleri yapıyla yazacak.

İnternet haberciliğinde yapay zeka dönemi

Yapay Zeka kullanabilmek için öncelikle tüm Mynet altyapısını makine öğrenmesine hazır hale getirmek gerekiyor. Mynet son dönemde öncelikle içerik yönetim sistemini buna uygun hale getirmiş ve Rosetta adını verdiği bir içerik yönetim sistemi kurmuştu. Sayılar ve veriler ile hareket eden bu içerik sistemi içerikleri ve içerik yönetimini dinamik hale getirmeye uygun bir şekilde hazırlanmıştı. Türkçe İçerik Robotunu Rosetta üzerine geliştiren Mynet, içeriklerinin küçük bir bölümünde içerik işlemesini denedi.

Türkçe dil bilgisine hâkim bir yapay zeka

Yayıncılıkta, içeriklerin işlenmesinden sonra önemli aşamalardan ikisi görsel seçimi ve başlık. Bu kapsamda görseller de Türkçe İçerik Robotu tarafından seçilerek hazırlanacak ve sonrasında dinamik bir değerlendirmeye tabi tutulacak. Bu işlemin amacı her gün gelen binlerce içeriği en hızlı ve en tarafsız bir şekilde iletebilmek. İnsan gücüyle yapılamayacak kadar çok içerik bu şekilde kullanıcılarla buluşturulabilecek.

Yapay zekanın en önemli bileşenlerinden biri de çok yüksek bir veri setinde çalışması. Tüm bu süreçlerde Mynet’in aylık 40 milyonun üzerindeki kullanıcılarının etkisi en önemli faktörlerden biri olacak ve Türkçe İçerik Robotunun öğrenmesini hızlandıracak. Mynet, yapay zeka çalışmalarını yaparken konuyla ilgili Türk ve yabancı start-up’lar, üniversiteler ve mühendisler ile iş birlikleri yaparak bu konuda önce Türkçe, daha sonra da çoklu dil desteğinde lider olmak istiyor. Yapay zekanın başka bir sürü kolunun da olduğunu belirten Mynet yetkilileri, konunun şirketin stratejik önceliği olduğunu ve bu konuda çalışan veya çalışmak isteyen tüm kurumlar için milyonlarca içeriği ve kullanıcısı ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını ifade ediyor.