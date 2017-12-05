Logitech’in üstün konfor ve hassas kontrol sunan faresi MX ERGO Kablosuz Trackball Mouse Türkiye’de satışa sunuldu. Hassasiyet ve rahatlıkta yeni bir çıta belirleyen MX ERGO Kablosuz Trackball Mouse, son 10 yılın en yenilikçi trackball faresi olarak gösteriliyor.

Touchpad’lere alternatif arayan ve trackball hayranı kullanıcılar için tasarlanan bu özsel ürün, standart mouse kullanımıyla karşılaştırıldığında kas gerilmesini %20 oranında azaltıyor ve altında bulunan ayarlanabilir metal desteği sayesinde mouse’un 0-20 derece arasında bir açıya ayarlanmasını sağlıyor.

Dikkatle şekillendirilen tasarımıyla avuca ve parmaklara destek oluyor. Üst tarafta bulunan yumuşak lastiğiyle uzun süreli kullanımda rahat bir kavrayış sunuyor. İlk ayarlanabilir trackball mouse olma özelliğini taşıyan yeni MX ERGO, istediği konforu yakalamak için yaratıcı çözümler üreten, mouse’un altına destek koyarak açısını artıran kullanıcılardan esinlenilerek tasarlanmış.

Logitech Easy-Switch ve Logitech Flow teknolojisine sahip MX ERGO, aynı anda birden fazla cihazı sorunsuz şekilde kontrol ederek, bilgisayarlar arasında içerik ve belgeleri kopyalayıp yapıştırma şansı tanıyor.

Yalnızca 1 dakika içinde 1 tam günlük kullanım için yeterli güç elde eden mouse, tam şarj edildiğinde yaklaşık 120 gün konforlu bir kullanım sunuyor. Yüksek kaliteli materyaller kullanılarak zerafetle tasarlanan mouse, Logitech’in CRAFT Klavyesi, Spotlight Sunum Kumandası ve MX Sound gibi diğer premium ürünleriyle uyumlu çalışıyor ve çalışma masasına şık bir görünüm kazandırıyor.