Müthiş Pil Süresiyle Moto E4 Plus Geliyor!

Lenovo’nun akıllı telefon serisi, yüksek kapasiteli pili ve enerjiyi verimli kullanan yapısıyla dikkat çeken Moto E4 Plus’la zenginleşiyor. Devrim niteliğindeki 5000 mAh bataryası ile tek şarjla günlerce şarj etmeden kullanabileceğiniz Moto E4 Plus’ın 10W hızlı şarj aleti ile de telefonunuzu yalnızca birkaç dakika şarj edebilirsiniz.

Çarpıcı tasarımı ve 5,5 inç büyüklüğündeki HD ekranı ile göz dolduran Motorola ailesinin yeni üyesi Moto E4 Plus, devrim niteliğindeki bataryası ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Cihazın 5000 mAh bataryası sayesinde telefonunuzu şarj etmeden kullanabileceksiniz. Ayrıca yalnızca birkaç dakika içinde saatler süren pil ömrü sağlayan 10W hızlı şarj aleti ile gelen Moto E4 Plus priz yanında saatlerce beklemeye de son!

Parolalarınızı hatırlama derdine de son veren yeni Moto E4 Plus ile bilgilerinizi güvenli bir şekilde depolama kolaylığı artık parmağınızın ucunda. Parmak izi teknolojisi sayesinde, karmaşık parolalar yerine sadece parmak izinizi kullanarak telefonuzu açabilir ya da tek dokunuşla tüm verilerinizi dış dünyadan koruyabilirsiniz.

13 MP otomatik odaklamalı arka kameraya ve düşük ışıkta bile kaliteli fotoğraflar için bağımsız bir flaşı bulunan 5 MP ön kameraya sahip olan Moto E4 Plus, sadece 198 gramlık hafifliğe sahip.

Mediatek MT6737 dört çekirdekli 1.3Ghz işlemcisinden güç alan ve 3 GB RAM’e ve 16 GB depolama alanına sahip olan cihaz, aynı zamanda dünyanın en popüler işletim sisteminin en güncel sürümü olan Android 7.1 ile geliyor. Moto E4 Plus aynı zamanda hem gri hem de gold renk seçeneklerine sahip.