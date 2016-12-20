Moto Z’nin hoparlörü parti vadediyor

Lenovo’nun Moto Z’ye bir tık ile eklenebilen moto modlardan JBL SoundBoost Hoparlör moduyla yılbaşı gecesi parti moduna girmek sizin için hiç de zor olmayacak.

Lenovo’nun tüm dünyada büyük ses getiren Moto Z modeli ve devrim niteliğindeki JBL SoundBoost Hoparlör moduyla yılbaşı gecesi eğlencenin tam merkezinde sen olacaksın. Lenovo’nun yoğun AR-GE çalışmaları ve inovasyon odağı ile yeniden doğan dünyanın en ince premium akıllı telefonu Moto Z modelinin modlarından JBL SoundBoost Hoparlörüyle yılbaşı gecesinde eğlence ve müzik hiç bitmeyecek.

80 desibele kadar ses verebilen 2 adet 3W’luk hoparlörden oluşan JBL SoundBoost Hoparlör moduyla yılbaşı partisinde yüksek kalitede müzik keyfini tadını çıkartabilirsiniz. Kendi bataryası sayesinde 10 saate kadar kesintisiz müzik sağlayan bu mod ile eğlenceniz hiç bitmeyecek.

Lenovo’nun geliştirdiği Moto Mod’lar kullanıcılarına kendi telefonlarını ihtiyaçlarına göre tasarlama ve kullanma imkanı sunarken yeni bir kategorinin de temelini atmış durumda. Tek “tık” ile ana gövde ile birleşen Moto Z akıllı telefon modları yenilikçi manyetizma sistemiyle kesintisiz bir teknoloji deneyimi sunuyor. Üstelik farklı Moto Mod’lar arasında değişim yapmak da çok kolay.