Mobil Ödemenin En Akıllı Yolu: TagPay

Türkiye’nin yeni mobil cüzdan ve ödeme sistemi StartersHub XO programı girişimlerinden TagPay, fiziksel kredi kartı taşıma ihtiyacını tamamen ortadan kaldırıyor ve kullanıcısına çok daha kolay ve hızlı ödeme deneyimi kazandırıyor. Alışveriş yapılan mağazada en yüksek avantaj sunan kartı otomatik olarak gösteren TagPay, markaların sunduğu sadakat programlarından faydalanmayı da zahmetsiz hale getiriyor. StartersHub’dan çekirdek yatırımı alan ve Taglette tarafından geliştirilen TagPay, markalar için de pek çok avantajıyla öne çıkıyor.

Kullanıcıların alışveriş sırasında karşılaştıkları zorlukları tamamen ortadan kaldırmaya odaklanan, Türkiye’nin yeni mobil ödeme sistemi TagPay kullanıma hazır. Fiziksel kart taşımaya gerek bırakmayan, alışveriş yapılan mağazadaki en avantajlı kartı öne çıkartarak kullanıcısına kazanç sağlayan TagPay, kasada bekleme süresini yüzde 60 azaltıyor. Üstelik NFC ya da bluetooth kullanmadan, herhangi bir akıllı telefonla işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz.

Puan biriktirme, özel indirim kazanma ve biriktirilen puanları alışverişte harcama gibi avantajlar sunan sadakat programlarını kullanmak da TagPay ile çok daha kolay ve güvenli hale geliyor. TagPay sayesinde kullanıcılar, kasiyere marka avantaj programı kartını göstermek veya cep telefon numarasını sesli olarak söylemek zorunda kalmıyor.

Tüm işlemler telefondan yapılıyor

StartersHub XO programı girişimi olan TagPay uygulaması ile birlikte kullanıcılar tüm işlemleri saniyeler içinde telefonları üzerinden gerçekleştirebiliyor. TagPay kullanıcıları tüm bu avantajları hem kredi kartıyla ödemesinde, hem de sadakat programlarından faydalanırken elde ediyor. Kayıtlı kredi kartları arasında, o mağazada en çok indirim ve puan kazandıran hangisiyse otomatik olarak öne çıktığı için TagPay, kullanıcısına ekstradan para da kazandırıyor! Üstelik telefon üzerinden, taksit seçenekleri arasında tercih yapmak da mümkün hale geliyor.

Tek tıkla avantaj programlarına katılım

Kredi kartının yanı sıra, markaların sunduğu avantaj kartlarının onlarcasını cüzdanda taşıma veya son derece kişisel bir bilgi olan cep telefon numarasını söyleme mecburiyetlerini ortadan kaldıran TagPay üzerinden tek tıklama ile markaların sadakat programlarına katılmak da mümkün. Kullanıcılar, kartlarında birikmiş puanları da dilerlerse TagPay ile ödeme yaparken harcayabiliyor.

Henüz prototip aşamasındayken StartersHub’dan çekirdek yatırım alan TagPay, fikir sürecindeyken de TEB İcat Çıkar yarışmasında finale kalmayı başarmıştı.

Markalar için de çok avantajlı

Taglette kurucusu ve CEO’su Mehmet İmrak, TagPay’i geliştirirken, tüm akıllı telefonlarda çalışacak bir uygulama yapmayı hedeflediklerini söyleyerek, StartersHub’ın mentorluk desteği sayesinde ürün geliştirme süreçlerini çok daha hızlı ve akıllı bir şekilde yürütme imkanına kavuştuklarına dikkat çekti.

TagPay’in kısa süre içerisinde alışverişi daha hızlı ve avantajlı hale getirmek isteyen kişilerce benimseneceğine inandığını söyleyen Mehmet İmrak, “TagPay ile son derece yenilikçi bir ödeme sistemi geliştirdik. Her yerde ve her cihazda kolayca kullanılacak bu uygulama, müşteriler için olduğu kadar markalar için de avantajlar barındırıyor. Kurulum maliyeti mevcut sistemlere göre daha düşük. Ayrıca TagPay, müşterilerin ödeme deneyimini kolaylaştırıp iyileştireceği için, markalara genel memnuniyet konusunda da katkı sağlayacak.” dedi.