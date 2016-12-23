Mobil internet kotanızdan 10 adımda tasarruf edin

Cep telefonu veya tabletinizde kullandığınız mobil internet paketiniz, henüz daha dönemi bitmeden tükeniyor mu? Bu dosyada anlattığımız basit yöntemleri uygulayarak, mobil internet paketinizden ciddi oranda tasarruf sağlayabilirsiniz.

1- Otomatik e-posta kontrolünü kapatın

Telefonunuzdaki e-posta uygulaması, düzenli olarak arka planda çalışarak yeni gönderi olup olmadığını kontrol ediyor olabilir. E-posta uygulamanızdaki ayarlar bölümünden, otomatik kontrol seçeneğini devre dışı bırakarak mobil internet kotanıza katkı sağlayabilirsiniz.

2- Uygulama güncellemelerini Wi-Fi’dan yapın

Uygulama boyutları çok yüksek seviyelerde olabiliyor. Bu yüzden, uygulamala güncellemelerini sadece Wi-Fi’da yapılacak şekilde ayarlayın. Veya otomatik güncellemeyi kapatın ve güncellemeleri kendiniz wifi’dayken elle yapın.

3- Tarayıcı önbelleğini aktif edin

Sık ziyaret ettiğiniz web sitelerindeki pek çok dosyanın tekrar tekrar yüklenmesi de kotanızdan yer. Kullandığınız tarayıcının ayarlar bölümünden önbellek ayarını açarak web ziyaretlerinizden kota tasarrufu elde edebilirsiniz.

4- WhatsApp’ta fotoğraf ve videoların otomatik indirilmesini kapatın

Telefonlarda gizli kota düşmanlarından biri de WhatsApp. Yazıştığınız kişilerin gönderdiği fotoğraf ve videolar kotanızdan çok harcar. WhatsApp’ın ayarlar bölümünde, otomatik indirmeyi tamamen kapatabilir veya sadece Wi-Fi’ydan bağlıyken otomatik inmesini sağlayabilirsiniz.

5- Uygulamaların arka planda çalışmasını engelleyin

Kimi uygulamalar arka planda çalışmaya devam ederek mobil bağlantınızı sömürüyor. Ayarlar bölümünde uygulamaları seçerek arka planda çalışmasını engelleyebilirsiniz.

6- Sevdiğiniz şarkı ve videoları Wi-Fi’da indirin

Çevrimiçi müzik servislerinde sık dinlediğiniz şarkıları Wi-Fi’ydayken telefonunuza indirebilirsiniz. Ayrıca müzik servislerinin çalma kalitesini hücreselde düşük olacak şekilde ayarlamanız avantajınıza.

7- Uygulamaların veri kullanımını anlık kontrol edin

Hangi uygulama en çok kota yiyor görmek de kullanım kültürünüzü geliştirmenize ve tedbir almanıza yarayabilir. iOS ve Android’de bu bilgiyi anlık kontrol etmenize yarayan bölümleri Ayarlar’da görebilirsiniz.

8- Gerekli olmayan uygulamaların hücresel veri kulanımını kaldırın

Nadiren kullandığınız ve dışarıdayken çok da başvurmayacağınız uygulamaları, ayarlar kısmında hücresel bağlantıya kapatabilirsiniz.

9- Uygulamalardaki otomatik video oynatma özelliğini kapatın

Video içerikler internetin vazgeçilmezi haline geldi. Başta Facebook olmak üzere sosyal medya uygulamaları videoları otomatik oynatıyor. Bu durum elbette kotanız için iyi bir haber değil. Uygulamanın içindeki ayarlardan, otomatik video oynatmayı kapatmanızda fayda var.

10- Haritaları çevrimdışı kullanım için kaydedin

Harita uygulamaları da kota konusunda az değil. Sık sık harita ve navigasyon kullanıyorsanız bulunduğunuz şehrin haritasını indirmek de kota konusunda size fayda sağlayacaktır.