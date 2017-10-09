Mobil inovasyonda yapay zeka devrimi

International Data Corporation (IDC) tarafından yayınlanan Küresel Mobil Telefon İzleme raporuna göre küresel akıllı telefon satışları 2016 yılı sonunda 1.45 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, akıllı telefon satışlarında 2015 yılına oranla yüzde 0.6’lık bir artış olduğunu gösterdi. Sektörde yıllardır süren hızlı büyümenin ardından akıllı telefon pazarında beklenen muhtemel artış gözlenemedi. Büyüme hacminin tekrar hızlanması endüstride oyunun kurallarının değişmesi gerektiğini gösteriyor.

Huawei, günümüzde ve gelecekte dünyayı şekillendiren en büyük teknolojik trend olan yapay zekanın akıllı cihazlara entegrasyonunu sağlayarak, endüstrideki değişimin ilk ve tek atılımını gerçekleştiriyor.

Yapay zekanın akıllı telefonlara entegrasyonu ile beraber kullanıcıların akıllı cihazlar ile olan etkileşiminde devrimsel değişiklikler yaşaması bekleniyor. Kullanıcılar için yaşamı daha akıllı ve kolay hale getirecek yepyeni bir bilgi yönetimi mimarisini ortaya çıkaracak.

Yapay zekalı cihazların, kullanıcı davranışlarını anlaması, kullanıcı ihtiyaçlarını öngörerek gerçek zamanlı olarak cevap verebilmesi artık imkansız değil.

Yapay zekalı cihazların derin anlama, proaktif hizmet kapasitesi ve hayat boyu öğrenme gibi becerileri, hayatımızı değiştirecek teknolojik özellikler olarak görülüyor.