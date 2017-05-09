Mizah okuyucusu Turkcell Dergilik’i tercih etti

Turkcell’in dijital dergi platformu Dergilik çok sevildi, okuyucu dergi okuma keyfi için dijitali seçti. Nisan’da okunan dergi sayısı 1 milyon 70 bine ulaştı. Dergi okuyucusu bir ayda yüzde 27 büyüme elde etti. Kategori olarak bakıldığında, en çok mizah dergileri tercih edildi.

Turkcell’in akıllı telefon ve tabletlere özel geliştirdiği dijital dergi uygulaması Dergilik, büyümeye devam ediyor. Bünyesindeki 300 popüler yayınıyla okuyuculara ulaşan Dergilik platformuna Nat Geo ve Nat Geo Kids de eklendi ve 25 bin okunma sayısı elde etti. Dergilik’in rafındaki yayınlar yılın ilk dört ayında toplam 2.5 milyon kez indirilerek geçen ayki rekorunu egale etti. 1 milyon 400 bin kullanıcıya ulaşan Dergilik’in geçen ayki en çok okunan yayınları mizah dergileri oldu. Nisan ayında okunan dergi sayısı 1 milyon 70 bin adet olurken, dergi okuyucu sayısı yüzde 37 arttı.

Birinci Uykusuz, ikinci Leman

Mizaha ilgi duyanların yeni tercihini dijital kanallar oluşturdu. Dergilik’te geçen ay en çok okunan dergilerin başında Uykusuz yer aldı. İkinci sıraya ise Leman dergisi oturdu. En çok okunan ilk beş dergi sıralamasında Cosmopolitan üçüncü, Popular Science dördüncü ve Bayan Yanı da sıralamanın beşinci sırasına çıktı.

Diğer operatör müşterilerine de açık

Diğer operatör müşterilerinin de cihazlarına yükleyebildiği Dergilik, arayüzüyle çok daha rahat okuma deneyimi sunuyor. Dekorasyondan teknolojiye, mizahtan aile ve çocuğa, iş dünyasından moda ve eğlenceye çok sayıda kategoride derginin yer aldığı Dergilik, kullanıcı tercihine göre yeni önerilerde bulunuyor. Uçak ya da metroda çevrimdışı iken de okuma ve otomatik indirme özellikleri sunan Dergilik uygulaması Apple Store veya Google Play üzerinden ücretsiz olarak yükleniyor.