Migros’larda BKM Express ile ödeme dönemi başlıyor

Bundan böyle Migros müşterileri, cep telefonları ile yanlarında cüzdan ve kart taşımaksızın BKM Express ile mobil ödeme yapabilecek.

Türkiye’nin ilk dijital cüzdanı BKM Express, Migros iş birliği ile kullanıcılarına Migros Jetkasa’da cep telefonları ile mobil ödeme kolaylığı sunuyor. Türkiye’de bir ilk özelliği taşıyan proje ile BKM Express kullanıcıları alışveriş yaptıktan sonra ödeme esnasında Jetkasa’larda BKM Express’i seçerek ödemelerini saniyeler içinde tamamlayabiliyor.

Jetkasa’lara sahip olan tüm Migros mağazalarında BKM Express kullanıcıları kartlarını çıkarmadan alışveriş yapabiliyor. Ödemelerde BKM Express’e tanımlı ana kart kullanılabilirken, bankaların sunduğu avantaj ve kampanyalardan yararlanılmaya devam edilebiliyor. Ödeme sırasında telefona gelen doğrulama kodu Jetkasa ekranına girildiğinde ise işlem kısa sürede gerçekleşiyor.

İlk iki alışverişte toplam 20 Money kazanma fırsatı

15 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak kampanyada, Jetkasa’larda Money kartını kullanarak 30 TL ve üzeri alışveriş yapan ve ödemesini BKM Express’le gerçekleştiren kullanıcılara 10 Money hediye edilecek. Kampanyadan her kullanıcı iki kez faydalanabilecek.

Hayatın her alanında mobil alışverişlerin liderliğini yapmaya devam ettiklerini belirten BKM Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Yazıcıoğlu: “BKM Express her alanda 7/24 kolay ve güvenli mobil ödeme teknolojileri ile kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmaya devam edecek. 17 bankanın kartlarının tanımlanabildiği BKM Express ile 21.000’in üzerinde üye işyerinde, 1,4 milyon kullanıcının hızlı, kolay ve güvenli alışveriş yapmasını sağlıyoruz. Migros ile hayata geçirdiğimiz ‘Mobil Ödeme’ uygulaması ile bizim için önemli olan mağaza içi ödemeleri daha da büyüteceğiz. Önümüzdeki dönemde benzer iş birliklerini BKM Express kullanıcılarının hizmetine sunmayı planlıyoruz” dedi.

Konu hakkında görüş bildiren Migros Ticaret A.Ş. Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme Direktörü Kerim Tatlıcı, ”Migros olarak, alışverişte fark yaratan uygulamalar geliştiriyor, dijital ve mobil teknolojilerin tüm avantajlarını müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz. Jetkasa uygulamamız gibi BKM Express ile gerçekleştirdiğimiz ‘Mobil Ödeme’ uygulaması da Türkiye’de bir ilk. Müşterilerimiz Jetkasa’yı çok seviyor. Bazı mağazalarımızda alışverişlerin %40’ı Jetkasa’dan geçiyor. Şimdi, Jetkasa’nın sağladığı kolay ve hızlı ödeme imkanını bu iş birliği ile ikiye katlıyoruz. Müşterilerimize, bu sistem ile yanlarında nakit para veya kart taşıma zorunluluğu olmadan, ödemelerini cep telefonlarından hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilme imkânı sunuyoruz” dedi.