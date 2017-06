Microsoft, yeni konsolu Xbox One X’i duyurdu

Son yıllarda Sony’nin PlayStation’la ağırlığını artırdığı oyun konsolu pazarında dengeleri bir parça değiştirecek hareket Microsoft’tan geldi. PlayStation Pro ve beraberinde gelen PlayStation VR’ın geçtiğimiz yıl pazarda fırtınalar estirdiğini biliyoruz. Tam da bu zamanlarda Microsoft’un yeni konsolu, Project Scorpiu kod adıyla konuşulmaya başlandı. Nihayet yeni konsol Xbox One X, Los Angeles’ta sürmekte olan E3 oyun fuarında tanıtıldı.

Sony’nin güçlü PlayStation 4 Pro çıkışının etkisini azaltmak isteyen Microsoft, yeni konsolu Xbox One X’ten umutlu. Öyle ki, Microsoft bu cihazın, en güçlü oyun konsolu olduğunu iddia etti. 4K çözünürlük ve HDR görüntü desteğine sahip olan Xbox One X, güçlü donanımı sayesinde oyunları çok daha hızlı yükleyecek. Bu durum elbette üretilecek oyunlara da yansıyacak. Yakın zamanda çok daha büyük haritalı oyunların çıkması bekleniyor.

Güçlü görüntü kalitesiyle gelecek

Full HD 1080p çözünürlüklü ekranlarda kullanılması tavsiye edilse de, mümkünse 4K televizyonla çalıştırmanızı öneririz. 6 teraflopluk işlem gücüne sahip olan grafik işlemcinin (GPU) belleği ise 128 GB GDDR5. 8 çekirdekli işlemciden güç alan Xbox One X, sıvı soğutma özelliği sayesinde son derece sessiz çalışıyor.

Xbox One oyun ve donanımları uyumlu

Xbox One’dan yüzde 40 oranında daha küçük bir kasaya sığdırılan konsol, 1 TB kapasiteli depolama, 4K Blu-ray disk sürücü ve Dolby Atmos ile mekansal (spatial) ses gibi ilgi çekici özellikler barındırıyor. Xbox One’da kullanılan tüm oyun ve aksesuarlarıyla uyumlu olan Xbox One X, yatay ya da dikey yerleştirilerek.

42 yeni oyunla birlikte gelecek

Ayrıca biri önde, ikisi arkada olmak üzere, toplam üç adet USB 3.0 bağlantısına sahip olan Xbox One X’la birlikte, konsolla uyumlu 42 yeni oyun piyasaya çıkacak. Bu oyunlarda 22 tanesi Xbox One X’e özel olacak. Bazı oyunlar, konsolun gücünden tam faydalandıklarını, kutu üzerine yerleştirilecek ‘Xbox One X Enhanced’ ibaresiyle gösterecek. Bu oyunlar Xbox One ve Xbox One S’te de çalıştırılabilecek.