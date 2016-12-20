Messenger’da gruplara görüntülü görüşme geldi

Sohbet uygulamalarının yükselişi sürüyor ve operatörlerin SMS ve görüntülü arama hizmetleri azalarak bitiyor. WhatsApp’ın da sahibi olan Facebook, sohbet uygulaması Messenger’a şaşırtıcı ve oldukça eğlenceli bir özellik ekledi. Bundan böyle sohbet odasında ikiden fazla kişi grup olarak görüntülü sohbet edebilecek.

Bu sevindirici gelişme bugün yaşandı. Sürekli kendini geliştiren Facebook Messenger, grup halinde görüntülü sohbet hizmetini yeni güncellemesiyle devreye aldı. Kullanıcılar, oluşturdukları Messenger gruplarında aynı anda görüntülü biçimde sohbet edebiliyor. Bunun için kullanıcıların tek yapması gereken, Messenger’da grubun içindeyken kamera ikonuna tıklamak. Böylelikle video sohbete giriş yapabilecekler.

50 kişi sohbet edebilecek

Messenger gruplarında 50 kişiye kadar aynı anda görüntülü görüşme mümkün olacak. Pratik olarak bu kadar kalabalık grupların aynı anda görüntülü görüşmeye girmesi ne gibi sonuçlar doğuracak henüz bilmiyoruz. Facebook, testlerini yaparken 6 kişiye kadar görüntülü görüşmeyi mümkün kılmıştı fakat sonrasında bu limit 50’ye yükseltildi.

Ne kadar pratik göreceğiz

Uygulama, sohbet sırasında baskın olan konuşmayı ekrana getirecek fakat bunun ne gibi sonuçlar doğuracağı belirsiz. Kısacası, sohbet odasında video görüşme içinde kullanıcı sayısının artması beraberinde bazı kullanım sorunları yaratacak gibi görünüyor. Fakat siz yine de 4-5 kişilik sohbetleri rahatlıkla yapabilirsiniz gibi görünüyor.