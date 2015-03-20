Geleceğin sürücüsüz otomobili: Mercedes F 015

Sürücüsüz otomobiller konusunda yeni çalışmalar bir bir ortaya çıkıyor. Google, büyük kampüslü şirketler için sürücüsüz bir otomobili satışa sunmaya hazırlanırken Mercedes de kendi sürücüsüz otomobili F 015 konseptini tanıttı.

Sürücüsüz otomobil teknolojileri üreten firmaların en büyük şikayeti, insanların trafikte neden olduğu tehlikeler. İnsan hatası olmasa, robot otomobillerin hiçbir kazaya sebebiyet vermeyeceğini savunan Google ve diğer otomobil üreticilerinin gelecekteki planları ise herkesi şaşırtabilir. Üreticiler, sürücüsüz robot otomobillerin sağlıklı şekilde yaygınlaşabilmesi için yakın gelecekte yollarda insan sürücülerin yasaklanmasını istiyorlar. Bunun için de direksiyonu ve pedalları olmayan robot otomobillerin sadece yolcuları taşıyacağı yeni bir trafik düzeni istiyorlar.

İşte bu tartışmaların arasında, ünlü Alman otomobil üreticisi Mercedes de kendi sürücüsüz otomobili, F 015’i tanıttı. Google’ın çocuk oyuncağı gibi görünen otomobilin aksine son derece karizmatik ve yol canavarı görünümüne sahip F 015 görenleri gerçekten de etkiliyor.

Kaliforniya’da test aşamasında olan otomobil tekerlekli bir misafir salonunu andırıyor. Tamamen lüks standartlar göz önüne alınarak hazırlanmış olan otomobilde asıl amaç, içerideki yolcuyu yolculuk boyunca rahat ettirmek ve işleriyle ilgilenmesini sağlamak. Bir diğer bakış açısına göre de yürüyen bir ofis olan Mercedes F 015, içindeki iletişim imkanları sayesinde yolcuların yolculuk boyunca işlerini yürütmesini, telefon görüşmelerini yapmasını, e-postalarını cevaplamalarını, raporlarını okumasını sağlıyor.

Mercedes eğer bu aracını testten çıkarıp birgün gerçekten satışa sunmayı başarabilirse, insanların sürücüsüz otomobil sahibi olma arzusunu kamçılayarak pazarda büyük bir talep yaratabileceğini tahmin etmek zor değil.