Mercedes-Benz Türk’ten 50 Startup’a Destek [Video Röportaj]

Türkiye’deki 50. kuruluş yıldönümünü kutlayan Mercedes-Benz Türk, teknolojiyle bağı olan, pazar değeri olan, fikir aşamasını geçmiş, iş planı çalışması yapmış startup’ları desteklemek amacıyla “50. Yılda 50 Startup” projesini başlattı.

Projeyle ilgili detayları Mercedes-Benz Türk Ar-Ge Merkezi Müdürü Mustafa Üstertuna ve Mercedes-Benz Türk CIO Gökçe Bezmez anlattı.

Başvuruları 14 Mart 2017 tarihinde başlayan projeye, 12 Mayıs 2017 tarihine kadar mikrosite (www.startup50mbt.com) üzerinden başvuru yapılabiliyor. Mercedes-Benz Türk’ün, Yaşama Dair Vakfı, Impact Hub İstanbul ve StartersHub işbirliği ile yürüttüğü projede düzenlenecek yarışmada seçilen 50 startup’a toplamda 500.000 TL’lik para ödülü verilecek.