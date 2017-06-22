Mastercard dünyanın en önemli FinTech buluşması Money 20/20 Europe’da

Müşterilerine hızlı, güvenli ve kolay ödeme çözümleri sunan Mastercard, 26-28 Haziran tarihleri arasında Danimarka’nın Kopenhag şehrinde gerçekleştirilecek olan dünyanın en önemli FinTech konferanslarından Money 20/20’nin Avrupa ayağında yer alacak.

Her şeyin dijitalleştiği, cihazların birbiriyle bağlantılı olduğu ve nakit kullanımının yerini elektronik ödemelere bıraktığı günümüzde, FinTech kavramının ve finansal hizmet ihtiyaçlarını dijital ortamlar üzerinde çözen yöntemlerin önemi de giderek artıyor. Bu alandaki birçok ünlü ismin katılacağı ve yeni çözümlerin anlatılıp, farklı düşüncelerin tartışılacağı bir platform olan Money 20/20 Europe, 26-28 Haziran tarihleri arasında Danimarka’nın Kopenhag şehrinde gerçekleştirilecek. FinTech ile ilgili birçok önemli ismi bir araya getirecek olan etkinliğe, alışverişi adeta yeniden tanımlayan, yenilikçi ve güvenli ödeme alma ve ödeme yapma yöntemleri ve kanalları geliştiren Mastercard da katılacak.

Mastercard’ı nerede bulabilirsiniz?

A2 numaralı standda yer alacak olan ödeme teknolojileri devi Mastercard etkinlik boyunca daha güvenli, daha akıllı, daha pratik bir alışveriş deneyimi yaşatan çözümlerini katılımcılarla paylaşacak. Mastercard ayrıca akıllı şehirlere yönelik sistemleri ve iş sahiplerine yönelik avantajlı çözümleri hakkında da bilgi verecek.

Mastercard ile adım adım Money 20/20

Money 20/20 etkinliğinde FinTech dünyasındaki son gelişmelerden haberdar olmak isteyen katılımcılar için panel ve konuşmalar da olacak:

26 Haziran Pazartesi günü Avrupa saatiyle 3’te, CNBC’den Arjun Kharpal moderatörlüğünde, Mastercard’dan Kiki Del Valle ile Airbnb’den Lex Bayer dijital ödemeleri konuşacaklar.

Yine aynı gün, saat 12’de Mastercard Güvenlik ve Karar Alma Başkan Yardımcısı Johan Gerber, “Veri ve Algoritma Tabanlı Yenilikler” üzerine bir panelde yer alacak. Konuşma başlığı: Risk ve dolandırıcılıkta makinelerin yükselişi.

Aynı gün gerçekleşecek bir başka etkinlik ise saat 16:10’daki “Yeni Nesil Perakende ve Ticaret” paneli. Panelde Mastercard’dan Kiki Del Valle de tüketicilere daha sorunsuz bir alışveriş deneyimi yaşatma konusundaki Mastercard uygulamalarını anlatacak.

Öte yandan Money 20/20 Europe’da, Mastercard’ın, banka ve ödemeler sektöründe faaliyet gösterecek olan ancak destek arayan FinTech girişimcilerine fırsatlar sunan Start Path programına da yer veriliyor. İnovatif bir teknolojisi olan ve yaygınlaşmak, büyümek için fırsat arayan start-up firmalar Mastercard’ın Start Path programı hakkında bilgi alabilirler.