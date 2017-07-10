Mastercard ve WFP’den 100 milyon öğün

Küresel sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da tanınan ödeme teknolojileri öncüsü Mastercard, açlık ve yoksullukla mücadele konusunda elektronik ödeme ağı aracılığıyla, Dünya Gıda Programı’na (WFP/World Food Programme) dijital altyapı desteği veriyor. ”Dijital Gıda” projesi, Mastercard’ın dijital ödeme alanındaki uzmanlığını, WFP’nin gıda yardımına erişim kapasitesi ile bir araya getiriyor. Hedef dünyanın farklı ülkelerinde açlık çeken ve bu uzatılan ele en çok ihtiyaç duyan insanlara ulaşabilmek için 100 milyon “öğün” sağlamak.

Almanya’nın Hamburg şehrinde gerçekleşen 2017 Küresel Vatandaşlık Festivali’nde Mastercard ve Dünya Gıda Programı (WFP) açlık ve yoksullukla mücadele için gerçekleştirdikleri iş birliği çerçevesinde yeni bir taahhütte bulunuyorlar. 100 Milyon Öğün programı ile dünya genelinde en çok ihtiyaç duyan insanlara önemli miktarda fon ve yemek sağlamak amaçlanıyor.

Nakdin dezavantajlarından arınmış ve açlık probleminin olmadığı bir dünya yaratmak için başlatılan bu cesur girişim, Birleşmiş Milletler’in 3 sürdürülebilir kalkınma hedefinden biri olan “Açlığı Sıfırla”maya yönelik Mastercard’ın yoksulluk kısır döngüsünü kırmak için WFP ile gerçekleştireceği ilk global program olacak. Bu taahhüdü gerçekleştirmek için Mastercard ilk 12 aylık süreçte mümkün olduğunca fazla yiyecek sağlamak için oldukça agresif hedefler koydu.

Yoksulluk kısır döngüsünü kırmak için Mastercard ve WFP birlikte daha önce de ortak programlar gerçekleştirmişti. Mastercard daha önce iş ortağı bankalarla ve perakendecilerle ortak oluşturulan fon sayesinde dünya genelinde 17 milyon çocuğa okul yemeği imkanı sunmuştu. Bu yeni programın amacı ise en muhtaç durumdaki “dünya vatandaşlarına” ulaşmak. Ancak Mastercard, bu program ile daha fazla ihtiyaç sahibine erişerek daha kapsayıcı bir sonuç yaratmayı hedefliyor.

Mastercard daha iyi bir hayatın kapılarını aralıyor

100 milyon yiyecek sağlamaya yönelik Mastercard ve WFP’nin bu iş birliği, en kuytu köşede kalmış milyonlarca çocuğun gıda ihtiyacının karşılanmasını sağlarken, daha fazla hayatın değişmesine de destek olacak. Mastercard’ın 2012’den beri WFP’ye verdiği destek sayesinde açlıkla mücadele eden toplumlardaki ihtiyaç sahipleri, yerel işletmelerden elektronik kuponlar ile gıda temin edebiliyor.

Bu kuponlar, cep telefonları veya kartlar aracılığıyla, finansal hizmetlere erişimi olmayan kişilere ulaştırılıyor. 2016’dan bu yana Mastercard çalışanları WFP ofisinde çalışarak, okul yemeğine yatırılan her 1 doların, daha iyi sağlık ve eğitim koşulları sunmasını ve 6$ olarak ekonomik geri dönüşünü sağladılar.

Küresel sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da tanınan ödeme teknolojileri öncüsü Mastercard, WFP’nin ”Dijital Gıda” projesini desteklemek amacıyla geniş kapsamlı bir online bağış mekanizması oluşturmakla kalmayıp, projeye farkındalık ve fon oluşturmak için kendi pazarlama ve marka gücünü de kullanıyor.

Yaptığı iş birlikleri ile Masercard ağını kullanan iş ortaklarını, hatta 70’in üzerinde pazarlama kampanyası ile kart sahiplerini de işin içine katarak insani yardımlar konusundaki desteğin çapını genişletiyor.

2017 yılında Avrupa genelinde sürdürülen yeni program, sonrasında dünya geneline yayılacak.