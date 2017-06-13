Mağazalarda AboutMe ile selfie dönemi başlıyor

Teknoloji çağında her şey iletişim ve paylaşım üzerine kurulu. Artık çoğu tüketici, denedikleri üründen emin olmak için üzerlerindeyken fotoğraflayıp sevdikleriyle paylaşıyor. Sensormatic, AboutM ile mağazalara müşteri memnuniyetini artıracakları harika bir çözüm sunuyor. Müşterileri, denedikleri ürünleri AboutMe ile kendi üzerlerindeyken fotoğraflayıp e-posta ile paylaşabiliyor.

Akıllı telefon kullanımı yaygınlaştıkça, tüketici için farklı alanlarda kullanımı da söz konusu oluyor. Mağazalarda beğendikleri ürünün fotoğrafını çekip sevdiklerine göndererek fikir danışanların sayısı bir hayli arttı. Üzerlerinde denedikleri ürünü ayna karşısında veya selfie yoluyla fotoğraflayanlardan ilham alan AboutMe, yepyeni bir deneyimle mağazalara etkileyici bir çözüm sunuyor.

AboutMe sayesinde mağazalar, müşterilerine benzersiz bir deneyim sunabiliyor. Full HD dokunmatik ekranlı panelde kendilerini gören müşteriler, elleri serbest olacağı için ürünler üzerlerindeyken diledikleri gibi poz verebiliyor. Bu çözüm sayesinde müşterilerin ürünler arasında seçim yapması da kolaylaşıyor. Satın alma kararı ile ilgili sürecin hızlanması da satışa dönüşü artırıyor.

İstenilen tema ile özelleştirilebiliyor

AboutMe ile çekilen fotoğrafların üzerine bazı özel temalar da uygulanabiliyor. Mağazanın veya belli bir kampanyanın tanıtımı, ilgili temanın çekilen fotoğraflara yansıtılması ile e-posta aracılığıyla farklı kişilere ulaştırılabiliyor.

Kurulumu ve yönetimi çok kolay

AboutMe’nin kurulumu ve kullanımı da oldukça kolay. Sensormatic’in uzman ekipleri tarafından hızlıca kurulan sistem, donanım ve yazılım olarak son derece rahat bir kullanıma sahip. Özel yazılımı sayesinde hem müşteriler rahatça fotoğraf çekip paylaşıyor hem de mağaza yönetimi sistemi rahatça yönetiyor.

Çevreye saygılı donanım özellikleriyle de dikkat çeken AboutMe, minimum enerji tüketimi ve çözümü oluşturan yenilikçi bileşenlerle öne çıkıyor.

Reklam gösterimi eklenebiliyor

AboutMe’nin müşteriye ve mağazaya sağladığı avantajlar saymakla bitmiyor. AboutMe’yi oluşturan bileşenler arasında yer alan Dijital Medya Oynatıcı, mağazaların isteği doğrultusunda tanıtım videoları, ilan ve reklam gösterme yeteneklerine de sahip. Mağaza içinde çok amaçlı bir çözüm olarak hızlı geri dönüş sağlayan AboutMe, müşteriler için eğlenceli ve pratik olduğu kadar, mağazalar için de satış destekleyen ve müşteri sadakatini artıran bir çözüm. Üstelik yatırım maliyeti de sunduğu avantajlara göre oldukça ekonomik.