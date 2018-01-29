M-ticaret uygulaması Getir’den 2017 raporu

Mobil ticarette dünyanın en hızlı teslimat yapan uygulaması Getir, bin farklı ürünü ortalama 10 dakikada kullanıcısına ulaştırarak 2017 yılında 5 kat büyüdü. Zamanla yarışan 560 bin İstanbullu’nun bugüne kadar 3 milyon sipariş verdiği Getir’in yıllık cirosu 100 milyon TL’yi aştı. Şu an bünyesinde 1000 kişi istihdam eden Getir, 2018’de 4 kat daha büyüyerek 4 bin kişiye iş imkanı sağlamayı hedefliyor.

Getir Kurucusu Nazım Salur: “Getir ile daha önce yapılmamış bir sistemi hayata geçirdik. Dünyada siparişinizi 10 dakikada teslim alabileceğiniz başka bir mobil uygulama yok. Kurduğumuz sistemin hızı sayesinde moto kuryelerimizin hızlı olmasına gerek kalmadan kullanıcıya ortalama 10 dakika içinde ulaşabiliyoruz. Getir’in yüzde 100 yerli bir uygulama olması bizi gururlandırıyor, gençlerle birlikte Türkiye’den de teknoloji alanında büyük girişimler çıkacağına inancımız tam” dedi.

Getir, çalışanlarına iş sahibi olma şansı veriyor

Toplamda 62’ye ulaşan dağıtım merkezi sayısı ile bayilik sistemini hayata geçiren Getir, bayilik anlaşmalarında şirket çalışanlarına öncelik verdi. Bu sayede kadrolu çalışanlar kendi işinin patronu oldu. 400’ü aşkın motosiklet ve 200’ü aşkın araç filosuyla İstanbul nüfusunun yüzde 93’ü Getir’in hizmet alanı içine girdi.

Getir’de gelişmeler hiç bitmiyor

Dinamik marka yapısı ile kendini sürekli yenileyen Getir, kişisel kategori güncellemesi ile aranan ürüne hızla ulaşılmasını sağladı. Getir, görme engelli kullanıcılarının da rahatlıkla alışveriş yapabilmesi için uygulamada önemli geliştirmeler yaptı. Güvenlik konusunda tavizi olmayan Getir, Türkiye’de çalışanlarına güvenli sürüş eğitimini zorunlu kılan ilk firma oldu. Hem pratik hem teorik güvenli sürüş eğitimi alan çalışanlar trafik kurallarına uymadıklarında sistemden çıkarılıyor.

Hangi semt hangi ürün için “Getir” dedi

Beşiktaş-Ortaköy : Dergi & Kitap

Kadıköy-Moda : Evcil hayvan ürünleri

Beylikdüzü : Bebek bakım ürünleri

Şişli-Bomonti : Cinsel sağlık ürünleri

Hangi ürün hangi miktarda sipariş edildi?

6 milyon litre su

1,6 milyon paket dondurma

760 bin adet kahvaltılık ürün

680 bin adet çikolata

135 bin adet evcil hayvan ürünü

43 bin adet bebek bakım ürünü

Getir kullanıcıları gece 00.00 ve sabah 06.00 arasında en çok su ve çiğ köfte siparişi verirken kadınlar Getir’i erkeklerden daha fazla kullandı. Kadınlarda uygulamayı ağırlıklı kullanma yaşı 25-35 arası iken erkeklerde ağırlıklı kullanım yaşı 35-45 arası oldu.

Kurucu Nazım Salur: “Türkiye’nin diğer büyük şehirlerinde ve dünyanın önemli şehirlerinde hizmet vermeye başlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Demografik araştırmalarımız sonucunda bize en çok ihtiyaç duyan şehirlere 2018 yılında ulaşmayı planlıyoruz. Hedefimiz kaliteyi her zaman yüksek tutmak bu yüzden İstanbul’daki dağıtım merkezi sayımızı da arttıracağız” dedi.

Getir, başka hayatlara da dokunuyor

Kurulduğu günden bu yana barınak hayvanları için toplam 40 ton mama bağışlayan uygulama, 2017 yılında da HAYTAP işbirliği ile kullanıcıları adına Türkiye’nin dört bir yanına 20 ton mama desteği sağladı. Bu sene üçüncüsü gerçekleşen kampanyada ile 100 bin kullanıcı ‘mama gönder’ butonuna tıklayarak barınak hayvanlarını doyurdu.