LoL Uluslararası Turnuvasında Türkiye Temsilcisi Lider Oldu

League of Legends’da milli gururumuz SuperMassive, Ön Eleme Grubu’ndan lider olarak çıktı. League of Legends Şampiyonluk Ligi 2017 Kış Mevsimi’ni şampiyon olarak noktalayan SuperMassive, Türkiye temsilcisi olarak Brezilya’da devam eden Sezon Ortası Turnuvası’nda (MSI), başarılı sonuçlarla yoluna devam ediyor. 28 ve 30 Nisan’daki karşılaşmalarından zaferle ayrılan milli gururumuz, 6 maçta 5 galibiyet alarak muhteşem bir seriyle grubunu lider tamamladı. Sıradaki rakipse, Tayvan’ın güçlü temsilcisi Flash Wolves oldu.

League of Legends’ın en önemli uluslararası turnuvalarından biri olarak gösterilen Sezon Ortası Turnuvası tüm heyecanıyla sürüyor. League of Legends Türkiye 2017 Kış Mevsimi Finali’nden zaferle ayrılan SuperMassive’in başarılı performansı, bu büyük turnuvanın en çok konuşulan konuları arasında.

SuperMassive, turnuvanın ilk akşamında Brezilya, Japonya ve Okyanusya temsilcilerine karşı müthiş bir performans göstererek 3 galibiyet almayı başarmıştı. Rövanş maçlarında da üstün bir mücadeleye imza atan ekibimiz ön eleme aşamasını kolayca geçerken, zirve yolculuğunu kararlı biçimde sürdürmeyi başardı.

Gruptaki ilk 5 maçından galibiyetle ayrılıp liderliği garantileyen ekibimiz, tek mağlubiyetini formalite maçında Brezilya temsilcisi RED Canids’e karşı yaşadı. SuperMassive’de özellikle alt koridorun yıldızı Zeitnot, turnuvaya damga vuran isim olarak tüm izleyicilerin takdirini topladı. Temsilcimiz gruptan çıkarken, hiçbir ince matematiksel hesaba gerek duymaksızın rakiplerine karşı ezici bir üstünlük sağladı.

Bir sonraki aşama için çekilen kura sonucunda SuperMassive’in rakibi Tayvan’ın önemli takımlarından Flash Wolves oldu. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşma, 4 Mayıs Perşembe günü 21.00’da başlayacak. Bu önemli mücadele, League of Legends’ın Twitch ve YouTube kanalları ile LoL TV’den canlı olarak takip edilebilir.

SuperMassive’in Flash Wolves’a yenilmesi durumunda son bir mücadele daha olacak. Takımımız yenilirse, SuperMassive aynı turdaki diğer eşleşme olan TSM – GAM maçının mağlubu ile karşılaşacak ve MSI Grup aşamasına katılmak için son kozunu oynayacak.

MSI Grup aşamasına yükseldiğimiz takdirde, gelecek için önemli bir adım atmış olacağız. Türkiye tarihinde ilk kez Yaz Mevsimi şampiyonu olacak takım Ekim ayında gerçekleşecek 2017 Dünya Şampiyonası’na direkt katılım hakkı kazanacak. Ayrıca Yaz Mevsimi finalisti aynı şampiyona için elemelere girerek, ülkemizi iki takımla temsil etmek için mücadele edecek.