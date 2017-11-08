Logo Yazılım’ın satışlarında rekor büyüme

2017 yılının dokuz aylık döneminde de istikrarlı büyümesini sürdüren Logo Yazılım, satış gelirlerini %57, FAVÖK* tutarını %7 artırdı.

Logo Yazılım, 2017 yılının dokuz aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Tüm zamanların en yüksek büyüme oranlarından birini yakalayan Logo Yazılım’ın fatura bazındaki 9 aylık net satış gelirleri, bir önceki yıla göre %87 arttı.

Üçüncü çeyrek büyüme oranı %83 seviyesinde gerçekleşti. Romanya’da faaliyet gösteren TotalSoft satışlarının ilk kez Logo satışlarına konsolide olması ve Türkiye satışlarının%35 oranında çift haneli büyümesi, toplam büyümede etkin rol oynadı.

Yeni müşteri kazanımları ve tamamlayıcı çözümlerin yükselen satış performansları, lisans satışlarının da çift haneli büyüme değerleri göstermesini sağladı ve konsolide UFRS gelirleri, geçtiğimiz yılla karşılaştırıldığında %57 artış gösterdi. Logo’nun güçlü tekrarlayan gelir bazı bu dönem de büyümesini sürdürdü ve TotalSoft ile desteklendi.Tekrarlayan gelirler, dokuz aylık dönem gelirlerinin %53’ünü oluşturuyor. Şirketlerin e-dönüşüm süreçlerinde etkin rol oynayan Logo Yazılım, e-devlet ve e-fatura müşteri kazanımlarını da bir önceki yıla göre yaklaşık %33 artırarak, %26 pazar payıyla liderliğini devam ettirdi.

2017 yılının dokuz aylık finansal sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Logo Yazılım İcra Kurulu Başkanı M. Buğra Koyuncu, yakalanan istikrarlı başarıda yaratılan katma değerli ürün ve hizmetlerin büyük rol oynadığını belirtti. Logo Yazılım’ın sektörün en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olduğunu söyleyen Koyuncu, yenilikçi ürünleri ve başarılı iş modeli sayesinde, iş ve çözüm ortaklarının yanı sıra müşteri ve yatırımcılarına da değer yaratmaya devam ettiğini ifade etti.

Koyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: “Yakaladığımız rekor büyüme ve kârlılık oranlarını, yalın yönetim anlayışımız ve bu doğrultuda oluşturduğumuz başarılı iş modeli sayesinde, sürdürülebilir bir şekilde artırmayı hedefliyoruz. Kurumsal sürdürülebilirlik ile yüksek finansal performans arasındaki güçlü bağa inanıyor ve bu yönde yatırımlar yapıyoruz. Yürüttüğümüz çalışmaların değerlendirilmesi sonrasında, gönüllü olarak başvurduğumuz Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi’ne 1 Kasım 2017 itibarıyla katılmaya hak kazandık.”

Logo Yazılım Seçilmiş Finansal Göstergeler Para birimi – milyon Türk lirası (TL) 9 AY 2016 9 AY 2017 Değişim Net Satış Gelirleri 89,0 166,8 %87 UFRS Satış Gelirleri 110,4 173,6 %57 FAVÖK* 58,4 62,4 %7 Esas Faaliyet Kârı 48,5 45,6 -%6 Dönem Kârı 45,0 38,1 -%15

*FAVÖK: Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr