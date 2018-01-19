Logo Yazılım’ın KOBİ dostu blog’u yayına girdi!

Logo Yazılım’ın kuruluşundan bu yana çalışmalarının temel taşı olan “girişimcilerin ve KOBİ’lerin global pazarlardaki başarısı için çalışmak yoluyla üretim, istihdam ve refahın artmasına yardımcı olarak, ülkesine ve insanlığa hizmet etmek” misyonu doğrultusunda hazırladığı KOBİ dostu yeni blog sayfası, bugün yayına girdi.

Logo Yazılım ürünleri hakkında bilgi ve kullanıcı deneyimlerinin paylaşıldığı site, işini geliştirmek ve dijital dünya hakkında bilgi sahibi olmak isteyen KOBİ’lere rehberlik etmek için tasarlandı. Şirket yönetimi, yazılım, iş hayatı, insan kaynakları, satış, pazarlama gibi konularda bilgilendirici içeriklerin yer aldığı blogda, teknoloji dünyası hakkındaki gelişmelere ve sektörel haberlere de yer veriliyor. Siteye blog.logo.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.