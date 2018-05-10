Logo Yazılım’ın İlk Çeyrekte Net Dönem Kârı %71 Arttı

Türkiye’nin en büyük bağımsız yazılım şirketlerinden Logo Yazılım, net satış gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre %26 artırarak 67,4 milyon TL’ye yükseltti. Şirketin net dönem kârı ise %71 artış göstererek 17,8 milyon TL olarak gerçekleşti. Logo Yazılım ilk çeyrekte yeni müşteri kazanımını ise %23 oranında artırdı.

Türkiye’nin en büyük bağımsız yazılım kuruluşu Logo Yazılım, uzun yıllardır devam eden başarılı performansını 2018’in ilk çeyreğinde de sürdürdü. Logo Yazılım, net satış gelirini bir önceki yılın aynı dönemine göre %26 artışla 67,4 milyon TL’ye yükseltti. Şirketin net dönem kârı ise %71 artış göstererek 17,8 milyon TL’ye ulaştı.

Logo, Türkiye’deki operasyonlarıyla net satış gelirlerinde %38, net kârlılıkta %69 büyüme sağladı. 2016 sonunda başlayan Romanya ve Hindistan yatırımlarına odaklanan Logo, bu yatırımların meyvesini almaya başladı ve Romanya’daki iştiraki Total Soft’un net satış gelirlerini ve kârlılığını artırdı.

Yeni müşteri kazanımı %25 arttı!

Yazılım sektörünün müşteri sayısı açısından sektör lideri olan Logo, 2018 ilk çeyreğinde yeni müşteri kazanımını geçen senenin aynı dönemine göre %25 oranında artırdı. E-devlet çözümlerinde firma sayısına göre sektör liderliğini sürdüren Logo, müşteri havuzunu son 12 ayda %26 genişletti ve kontör harcama gelirleri %34 oranında arttı.

Uzun yıllardır Ar-Ge’ye büyük önem veren Logo Yazılım, yatırımlarını bu dönem içerisinde de sürdürerek, özellikle Romanya’daki iştiraki Total Soft’un Ar-Ge yatırımlarıyla beraber toplam Ar-Ge yatırımlarının faturalanan gelirlere oranını da %32’ye çıkardı.

Net dönem kârı ve yatırımlar paralel artışta

İlk çeyrek finansal sonuçları değerlendiren Logo Yazılım İcra Kurulu Başkanı M. Buğra Koyuncu, “Son yıllarda istikrarlı bir şekilde tekrar ettiği çift haneli büyümesini 2017 yılında da sürdüren Logo Yazılım, 2018’e de aynı tempoyla başladı. İlk çeyrekte sergilediğimiz performans bize gurur veriyor. Bu performansın önemli bir kısmı Türkiye operasyonlarımızdaki istikrarlı yüksek büyümeden kaynaklanıyor. Öte yandan, geçtiğimiz yıl ağırlıklı olarak yurt dışı yatırımlarımıza odaklanmıştık. Bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz Total Soft’un kârlılığındaki iyileşme de bu yatırımlarımızın meyvesini almaya başladığımızın somut göstergesidir.” dedi.