Logo Yazılım’dan 2017’nin ilk yarısında %60’lık rekor büyüme

Logo Yazılım, 2017 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Kurumun finansal tablolarına göre, Logo 2017 yılının ilk yarısında istikrarlı büyümesini sürdürerek satış gelirlerini %60, FAVÖK* tutarını %7 artırdı. Logo Yazılım’ın birinci yarıyıl faturalanan satış gelirleri bir önceki yıla göre %89 artarken, ikinci çeyrek büyüme oranı ise %99 seviyesinde gerçekleşti.

Konuyla ilgili bilgi veren Logo Yazılım İcra Kurulu Başkanı M. Buğra Koyuncu, tüm zamanların en yüksek büyüme oranını elde ettiklerini belirterek, yakalanan rekor büyümede, Romanya’da faaliyet gösteren Total Soft satışlarının ilk kez Logo satışlarına konsolide olması ve Türkiye’deki satışların %27 oranındaki güçlü çift haneli büyümesinin etkin rol oynadığını belirtti.

Lisans satışlarında çift haneli büyüme

Koyuncu, “Toplam UFRS satış gelirleri büyümesi geçtiğimiz yılla karşılaştırıldığında %60 artış gösterirken, karşılaştırılabilir büyüme oranı fatura gelirlerindeki %27’lik büyümeye rağmen, 2016 yılı satışlarındaki yüksek baz etkisi nedeniyle %7 seviyesinde gerçekleşti.

Yeni müşteri kazanımları, ürün güncellemeleri ve kullanıcı artırımları, modül satışları ve tamamlayıcı çözümlerin yükselen satış performansları lisans satışlarının çift haneli büyüme değerleri göstermesini sağladı. Logo’nun güçlü tekrarlayan gelir bazı Total Soft ile desteklendi. Birinci yarı gelirlerinin %50’si tekrarlayan gelirlerden oluştu.” dedi.

Logo Yazılım, 2017 için hedef büyüttü

Logo Yazılım’ın e-devlet ve e-fatura müşteri kazanımlarını bir önceki yıla göre %32 artırarak, %26’lık pazar payıyla lider konumunu devam ettirdiğini belirten Koyuncu, toplam kontör kullanımının bir önceki yıla göre %40 büyüdüğünü vurguladı.

Koyuncu, sektörün hızlı büyüyen firması Logo Yazılım’ın, yenilikçi ürünleri ve başarılı iş modeli sayesinde; iş ve çözüm ortaklarının yanı sıra müşteri ve yatırımcılarına da değer yaratmaya devam ettiğini ifade ederek, Logo’nun, yalın yönetim anlayışı ve bu doğrultuda oluşturduğu başarılı iş modeli sayesinde, 2017 yılında da satış gelirlerini ve kârlılığını sürdürülebilir bir şekilde artırmayı hedeflediğini ifade etti.

Logo Yazılım Seçilmiş UFRS Finansal Göstergeler (Para birimi – milyon Türk Lirası) 1Y 2016 1Y 2017 Değişim Net Satış Gelirleri 72,9 116,9 %60 FAVÖK 38,7 41,2 %7 Dönem Kârı 30,7 23,6 -%23

*FAVÖK: Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr